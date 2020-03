En estos días de aislamiento social obligatorio para frenar el avance del coronavirus no debemos descuidar aspectos importantes de nuestra vida que quizás con el día a día dejamos relegados.

Este es el caso de la nuestra alimentación que- durante la cuarentena decretada por el Gobierno- podría incluso mejorar si decides tomar en cuenta estas recomendaciones.

Raúl Manrique Maidana, nutriólogo y experto en el tratamiento de enfermedades metabólicas, dio a Perú21 algunos consejos para que nuestra salud no resulte seriamente afectada durante el confinamiento.

“Estamos pasando una crisis de salud porque no hay hábitos saludables. Si no aprovechamos este tiempo para mejorar nuestros hábitos es que no hemos aprendido. (La cuarentena) no es excusa para comer mal”, comenta.

ALIMENTOS PARA CALMAR LA ANSIEDAD

Como sabemos durante estos días, la ansiedad que genera permanecer por mucho tiempo dentro de casa suele invadirnos y es importante no descuidar lo que comemos sino aprovechar el tiempo libre para mejorar nuestro hábitos alimenticios.

Según precisa el especialista, para calmar ese estado es importante consumir alimentos nutritivos y saciantes.

Entre ellos podemos encontrar las carnes de diferentes tipos (de preferencia que sea de los animales criados en libertad y alimentados saludablemente) como:

-Pollo, pescado, res, cerdo, cordero, crustáceos-moluscos (camarones, choros, machas, pulpo) preparados a la parrilla, al horno, sudado, asado, sancochado (al vapor), a la caja china. De preferencia emplee para freír solo con aceite de coco o palma roja, de preferencia en la misma grasa del animal.

- La palta, aceitunas (remojarlas y enjuagarlas en caso de hipertensión), aceites prensados al frío como aceite de oliva o aceite de sacha inchi también suelen ser recomendados.

- Otros alimentos vitales son las verduras de diferentes colores: rojo: pimiento rojo, tomate; blanco: cebolla blanca, rabanito; amarillo: pimiento amarillo; anaranjado: zanahoria cruda; verde, mejor los verdes oscuros: espinaca, acelga, albahaca, arúgula; morado: col morada, lechuga morada.

* Esta dieta, puntualiza, también puede tratar otros males metabólicos como la prediabetes, el hígado graso, la hipertensión, el colesterol y los triglicéridos elevados, el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico y el sobrepeso-obesidad.

SUPLEMENTOS

Manrique añade que existen suplementos que también contribuirían como el GABA que es un aminoácido que calma la ansiedad.

Cuando hay mucha ansiedad por harinas, el nutriólogo recomienda 1 gramo de l-glutamina.

En casos de hipotiroidismo, 200 microgramos de Selenio diarios son recomendables mientras que en pacientes con diabetes 1 gramo de magnesio será de ayuda.

PRACTICA EJERCICIO

Según recomienda Manrique, además de los alimentos es importante poner en práctica una rutina de ejercicios durante estos días.

En este punto cabe mencionar que existe una innumerable cantidad de videos que podrían ayudarnos a mantener nuestra condición física desde diferentes disciplinas deportivas que podemos aplicar desde el interior de nuestro hogar.

“El ejercicio regular, para calmar la mente y relajar el cuerpo es muy importante, pues la mente se sentirá más relajada y el sueño será mejor en cantidad, pero sobre todo en calidad de sueño”, sostiene.

DUERME BIEN

Los hábitos de sueño han cambiado con el transcurrir de los días, estos han pasado de los apretados horarios a la libertad de quedarnos despiertos hasta tarde, acostarnos por la madrugada y levantarnos muy tarde en la mañana. Sin embargo, esto no sería muy beneficioso pues representa un quiebre que podría deteriorar nuestra salud.

Recordemos que está en nosotros cuidarnos y, por supuesto, no incumplir con la disposición de mantenernos en casa durante estos días de emergencia.