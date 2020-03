Los 15 días de estado de emergencia decretados por el Gobierno Peruano para frenar los casos de contagio por coronavirus parecían cortos cuando recién se anunciaron, pero conforme transcurrieron los días las ideas sobre qué hacer para mantenerte ocupado se te fueron acabando por ello te traemos unas recomendaciones para invertir mejor nuestro tiempo libre.

1. Mira películas

Desde que se anunció el aislamiento social obligatorio muchos directores de cine y plataformas streaming hicieron lo impensable: liberaron contenidos e incluso películas recién estrenadas para beneplácito de la ciudadanía aislada en casa.

Por ejemplo, la página peruana de cine, ‘Cinencuentro’ compartió una variada lista de películas y documentales clásicos y actuales de realizadores de nuestro país. En ella podemos encontrar los filmes de Francisco Lombardi, Augusto Tamayo, Chicho Durant, Mary Jiménez, Fabrizio Aguilar, Federico ‘Fico’ García, Eduardo Quispe, Nora de Izcue, Fernando Vílchez, JuanMa Calderón, Héctor Gálvez, entre otros. Si alguno de estos nombres no te suenan es momento de comenzar a empaparte un poco del cine no comercial que se realiza en el Perú.

Señor Z, una importante productora de audiovisual nuestro país, también quiso ayudarnos a librarnos del aburrimiento y compartió con sus seguidores algunos de sus más populares realizaciones. Entre ellas podemos encontrar ‘Perro Guardián’, ‘Sistema Solar’ y la divertida ‘Como en el cine’.

Otra opción que incluye además de películas peruanas a filmes latinoamericanos es Retina Latina que ofrece de manera gratuita un sinfín de títulos que vale la pena dar una ojeada.

Obviamente, no podemos dejar de lado a las plataformas como Netflix, YouTube Premium, Apple TV, Amazon Prime Video, Movistar Play, Mubi y sus amplios catálogos de películas, series y documentales. Sin embargo, como sabemos estas últimas operan bajo el sistema de suscripción pagada.

Además del cine, el teatro y el circo también pueden disfrutarse desde la comodidad de nuestro hogares. La Tarumba, por ejemplo, ha subido sus espectáculos más populares para disfrutar en familia.

2. Lee

Consciente de que la lectura no es una actividad que le atrae al grueso de la población, esta lista la incluye porque aunque no lo creas y, contrario a los malos recuerdos que te pueden haber quedado del colegio en donde te obligaban a revisar lecturas tediosas para tu edad, un libro es una divertida opción para alimentar tu imaginación.

Eso sí, un consejo: reconoce cuáles son los temas que te atraen y busca bibliografías relacionadas. Si la práctica habitual de lectura no es lo tuyo intenta elegir libros de no muchas páginas para así comenzar de a pocos y evitar dejar los libros a medias.

Al igual que las películas muchas páginas web han compartido libros en versiones PDF que puedes descargar gratuitamente así que date un tiempo y navega hasta encontrar el título o el autor que más te llama la atención.

3. Busca cursos online gratuitos

Sé que parece pesado que en estos días de aparente libertad de nuestras labores cotidianas uno deba estudiar o revisar materiales relacionados al trabajo, pero este punto va mucho más allá.

Si alguna vez quisiste aprender a tocar el ukelele, hacer origami, tejer, pintar, editar vídeos o alguna otra actividad divertida que tu apretada agenda no te permitía, este es el momento para desempolvar los viejos pasatiempos y aprender otros nuevos. Solo basta con escribir en nuestro buscador de internet lo que queremos aprender y un universo de páginas nos abrazará para darnos un poco más de conocimiento. Algunas opciones disponibles son Crehana y Domestika y por supuesto YouTube, por mencionar solo algunas.

Si lo tuyo es enfocarte en tu profesión, no te preocupes que las principales universidades del mundo también han compartido con los usuarios cursos gratuitos para que te perfecciones en tu campo de acción. Para acceder a estos puedes ubicarlos como cursos MOOC (Massive Online Open Course) y elegir la institución de tu preferencia. Una de las más conocidas es EdX; sin embargo, existen muchas más páginas disponibles.

4. Aprende a cocinar

Si la falta de tiempo era tu principal pretexto para no tocar la cocina, esta es el momento ideal para dejar fluir tus dotes culinarias. En estos días- en medio de la cuarentena- una serie de cuentas en Instagram e incluso Tik Tok han compartido vídeos y fotos para aprender a preparar recetas desde las más sencillas hasta las más complejas en cuanto a insumos y elaboración.

Incluso el propio Gastón Acurio ha hecho un alto en sus labores para enseñarnos a preparar platillos con lo que tenemos en la alacena entre otras populares muestras de nuestra gastronomía nacional.

Nuestra chef Martha Palacios, de La Panchita, también comparte sus secretos culinarios en nuestras páginas y en su Instagram.

5. Ejercicio

Si eres de los que la actividad física no es algo que particularmente te atraiga, recuerda que hay muchas maneras de hacerlo sin que se convierta en algo extenuante como las larguísimas horas de gimnasio que algunas personas suelen resistir.

Desde tu casa puedes moverte sin necesidad de tener un sofisticado equipo fitness. Basta con ubicar alguna rutina de tu preferencia sea de ejercicios de cardio, yoga zumba u otro; ubicar los vídeos y dedicarle algunos minutos del día a una rutina sencilla.

Esta rutina, además, la puedes compartir con otros miembros de tu familia con los que compartes el aislamiento y así todos se mantienen en forma y de buen ánimo.

Young woman practicing downward facing dog pose playing with her pet in the living room

6. Limpia tu casa

Una de las consignas para frenar los casos de contagio de coronavirus se centra en el continuo lavado de manos y la higiene personal. Sin embargo, es importante añadir que al cuidado individual también se le debe agregar la limpieza del hogar. Para ello puede hacer un cronograma e involucrar a otros miembros de tu familia para que sea una actividad colaborativa.

En este punto recuerda que la limpieza no solo implica barrer o trapear las zonas altamente transitadas sino que también puedes reorganizar la librería, el clóset ( un tutorial de Marie Kondo podría ayudar), limpiar las juntas de los baños, pintar (solo si tienes los elementos en casa porque no conviene que uses este pretexto para salir a la calle) y recordar cual era la refacción que querías hacer y que por el trabajo o tus múltiples ocupaciones no pudiste concretar.

7. Escucha música (y baila)

Parece algo común, pero en épocas en las que hay que matar el aburrimiento y despejar la ansiedad que genera estar metidos en nuestras casas, la música es un elemento fundamental para distraernos. Para ello crea una playlist (según tu estado de ánimo) y escúchala mientras haces alguna actividad o simplemente mientras estás echado en tu cama.

Si las canciones que elegiste son bailables no desaproveches la oportunidad de divertirte y contagiar a tus familiares para compartir unos pasos de baile y reír al sonido de la música.

A young woman and man spending time together indoors.

8. Desempolva los juegos de mesa

Desde que la tecnología ha acaparado nuestras vidas, se dejaron de lado las actividades manuales, las interacciones cara a cara y los juegos entre amigos y familia. En estos días de aislamiento muchas de esas cosas que creíamos perdidas han venido a nuestro recuerdo con una gran dosis de nostalgia.

Ante ello es momento de volver al pasado por un momento y desempolvar nuestros juegos de mesa y armar trincheras para algunas partidas de ajedrez, cartas, Monopoly o Risk.

9. Limpia tus dispositivos móviles

Por mucho tiempo hemos visto como nuestro teléfono móvil nos lanzaba advertencias respecto a la disminución en la capacidad de almacenamiento. Sin embargo, más de una vez, lo hemos ignorado.

Tantas fotos, vídeos y aplicaciones que olvidamos descargar a la computadora o simplemente eliminar porque no nos sirven. La época de cuarentena es el pretexto ideal para borrar eso que no necesitas y guardar lo que quieres preservar.

Puedes hacer este ejercicio por aplicación e ir eliminando chats antiguos, fotos movidas y todo lo que no quieres más. Eso sí, planifica el tiempo que te tomarás haciendo esta actividad pues no querrás desperdiciar largas horas pegado a una pantalla.

10. Crea un diario de cuarentena

No necesitas ser un gran escritor para tomarte unos minutos del día y contar lo que ocurre sobre una hoja en blanco (a mano, en la computadora o en vídeo). Esta situación que estamos viviendo es inusual y por ello registrarlo representará un importante recuerdo en la posteridad.

Así que solo te tomará unos minutos ordenar tus ideas y contar con tus propias palabras lo que estás viviendo, fotografiarlo o grabarlo en vídeo. Además de quedar como una gran historia para las futuras generaciones representa un importante ejercicio para liberar la tensión que representa el confinamiento obligatorio de modo que si no lo habías pensado ahora es el momento para comenzar a contar tu historia y la de tu familia.

* Este listado es una variedad de ideas para poder realizar de manera individual. Sin embargo, y aunque no se señale de manera explícita, son muchas actividades para compartir con los nuestros.

Recuerda que, además de divertirnos, podemos usar estas herramientas para reencontrarnos con nuestras familias y replantear algunas cosas que hemos dejado de lado con el día a día.

Si el aislamiento te tocó vivirlo solo o sola dedica unos minutos para llamar a tus padres o parientes y saber cómo están viviendo esta etapa, porque aún en la distancia están para nosotros.

Y lo más importante: no olvides acatar las disposiciones del gobierno durante el estado de emergencia e infórmate de fuentes confiables sobre lo que vienen aconteciendo en nuestro país para estar prevenidos.