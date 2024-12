Cuando debes decir NO a las fiestas de Fin de Año: La importancia de tu salud mental

Las fiestas de Fin de Año generan gran expectativa y alegría. Hay preparativos de fiestas, salidas de campamento a la playa y diversas actividades, pero no todos están dispuestos a seguir ese ritmo, pues es posible que estén afrontando algún cuadro de tristeza o de depresión. Y en lugar de 'acomodarse' a la situación, lo que toca es tomar una decisión y esa decisión es decir NO.

La psicóloga Giuliana Moscol, del Centro La Casa del Amor, explica a Perú21 que las fiestas de fin de año pueden ser un momento particularmente difícil para aquellos que atraviesan dificultades emocionales como la depresión o la angustia: "Es importante permitirte sentir lo que estás sintiendo, sin juzgarte. La depresión y la angustia no desaparecen por ignorarlas. Reconocer que este es un momento difícil es un paso clave hacia la aceptación de ti mismo. No te exijas disfrutar de las fiestas si no te sientes bien. Acepta tu realidad emocional y dale espacio".

La depresión es una condición de salud mental que afecta a un número significativo de peruanos. Según datos del Ministerio de Salud (Minsa), en 2023 se atendieron 280,917 casos de depresión en el país, de los cuales el 75.5% correspondieron a mujeres y el 16.5% a menores de edad. Este padecimiento es un monstruo que va y viene, y en estas fechas irrumpe, sobre todo en las personas más sensibles. Y es necesario estar alerta. Para pedir AYUDA o para AYUDARTE a ti mismo.

¿Cómo identificar que estás con un cuadro de depresión nuevamente?

Algunos de los síntomas comunes que podrían indicar que estás experimentando un episodio depresivo nuevamente, la especialista identifica:

-Sentimientos persistentes de tristeza, vacío o desesperanza, que no mejoran con el tiempo. Puede haber una sensación generalizada de que las cosas no mejorarán.

-Actividades que antes te resultaban placenteras, como hobbies, salir con amigos, o trabajar, ahora te parecen indiferentes o una carga.

-Fatiga o pérdida de energía: te sientes constantemente agotado, incluso después de descansar. Las tareas cotidianas se vuelven difíciles de realizar debido a la falta de energía.

-Pueden presentarse problemas de insomnio o, por el contrario, dormir en exceso. Ambas situaciones son comunes durante la depresión.

-Pensamientos recurrentes de que eres inútil o que estás fallando en aspectos importantes de tu vida. Puedes ser excesivamente crítico contigo mismo.

-Empiezas a evitar la interacción con otras personas, tanto en el ámbito social como familiar. Puedes sentir que no tienes ganas de hablar con nadie o que nadie te entenderá.

-Pensamientos de que la vida no tiene sentido o incluso hacerte daño (si esto ocurre, es crucial buscar ayuda profesional inmediata).

"Es natural y probable que el miedo a recaer, aparezca. Por ello, la importancia de la atención en la salud menta debe ser sostenida a través de la psicoterapia o la asistencia de un profesional. Ten en cuenta que la depresión es tratable y reconocer los signos y síntomas es el primer paso hacia la recuperación", nos dice la profesional de salud mental.

DECIR NO

Y si es difícil socializar en estas fechas, ¿qué hacer?

La experta recomienda a los lectores de Perú21 realizar pequeñas actividades de autocuidado y tenerlas como una prioridad: no tienen que ser grandes gestos, pero pueden incluir cosas que den calma, como leer un libro, dar un paseo al aire libre, escuchar música relajante, hacer meditación, o incluso tomar un baño relajante.

"El autocuidado puede ser la clave para manejar los picos emocionales", puntualiza.

Es recomendable conectarse con personas que comprendan el proceso que afrontan, ya que la "angustia se intensifica cuando nos sentimos solos o incomprendidos".

"Busca a personas de confianza con quienes puedas hablar, que te ofrezcan apoyo emocional sin presionarte. Puede ser un amigo cercano, un terapeuta o incluso grupos de apoyo. La conexión auténtica es un antídoto poderoso para la soledad emocional", sostiene.

Y entonces toca decir NO a una gran fiesta de Año Nuevo. No tiene nada de malo.

"Las expectativas sociales sobre las fiestas de fin de año pueden ser muy altas, pero es importante recordar que no todas las personas disfrutan de este tiempo. Es válido no sentirte “feliz” durante las celebraciones y no tener que cumplir con una imagen perfecta de la temporada. Las redes sociales, por ejemplo, pueden intensificar la presión de tener “la mejor fiesta” o “el mejor ambiente”, pero recuerda que lo que compartes en línea no siempre refleja la realidad completa", expresa.

Durante el fin de año, las rutinas suelen alterarse: "Asegúrate de mantener algunas actividades saludables como comer de manera equilibrada, dormir lo suficiente y mantener algún tipo de actividad física, aunque sea ligera. Esto puede ayudarte a mantenerte más equilibrado físicamente, lo cual repercute en tu bienestar emocional"-

¡REUNIONES DE TRABAJO!

Otra presión recurrente es acudir a reuniones de fin de año en el trabajo. Y por cumplir, muchos se someten a circunstancias que solo lo lastiman más: "Es saludable establecer límites claros. No todas las reuniones sociales o celebraciones son necesarias. Si sientes que la idea de estar rodeado de gente te resulta abrumadora, es completamente válido decir "no". Poner límites con familiares y amigos puede ayudarte a reducir el estrés. Prioriza el autocuidado y la protección de tu bienestar emocional".

RECUERDA: Buscar la ayuda de un amigo es una gran idea, pero si realmente sientes que no puedes manejar la situación lo que necesitas es un profesional.

