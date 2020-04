El peligroso coronavirus, que ha infectado a más de 2’865,000 personas en el mundo y ha causado la muerte de más de 200,000, no afecta a todos por igual. Hay algunos grupos de la población en los cuales la infección puede desencadenar un cuadro más severo, y uno de ellos es el de los pacientes diabéticos o prediabéticos.

La diabetes es una enfermedad en la cual los niveles de glucosa en la sangre se encuentran muy altos. La glucosa proviene de los alimentos que consumimos y suministra energía al cuerpo con ayuda de la insulina, pero en estos pacientes esta glucosa se queda en la sangre debido a que el organismo no produce la insulina suficiente para procesarla.

Romyna la Rosa, endocrinóloga del Hospital Nacional de Enfermedades Neoplásicas, precisó a Perú21 que en el Perú el 8% de la población tiene un diagnóstico confirmado de diabetes y el 22% tiene un diagnóstico de prediabetes, pero también hay un elevado porcentaje de peruanos que no tienen un diagnóstico claro y precisamente este grupo es el más expuesto al coronavirus porque, al no saber que tiene la enfermedad, no se cuida.

La especialista señaló que la diabetes produce en el cuerpo una inflamación de tipo crónica, que hace a la persona más propensa a contagiarse de cualquier tipo de infección, como el COVID-19. Pero no solo eso, una vez contagiado, el paciente diabético puede hacer cuadros más graves de la enfermedad, pues las infecciones virales pueden aumentar la inflamación o hinchazón interna.

“Al tener el cuerpo inflamado, la persona tiene también sus defensas y su inmunidad disminuidas y, en ese escenario, los cuadros respiratorios no tienen muy buena evolución. Los pacientes diabéticos, podrían tener síntomas muy subrepticios u ocultos y leves y de un momento a otro, en solo cuestión de horas, descompensarse y pasar a una insuficiencia respiratoria severa”, explicó.

La experta recalcó que las personas diabéticas o prediabéticas no tienen una mayor posibilidad de contraer el virus, sino que, si se contagian, tienen peores resultados, pues pueden tener complicaciones más altas e incluso llegar a la muerte.

“Si una persona tiene sobrepeso u obesidad, algún familiar con diabetes o alguna patología asociada, como hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, o si es mujer y ha tenido ovario poliquístico o un hijo que nació pesando más de cuatro kilos, debe tener en cuenta que todos esos son factores que pueden predisponer a la diabetes y deben cuidarse porque son pacientes en riesgo", dijo.

RECOMENDACIONES

Por eso, La Rosa insistió en la necesidad de que este grupo de pacientes siga las siguientes recomendaciones para evitar exponerse al contagio y, en caso de enfermarse, controlar mejor la enfermedad:

1. Los pacientes diabéticos deben respetar de forma obligatoria el aislamiento absoluto. No pueden ser las personas encargadas de hacer las compras semanales ni salir de sus casas para hacer trámites, aunque salgan con mascarilla.

2. Si se trata de un paciente diabético que ya lleva un control médico, debe respetar la medicación con la que se quedó antes de entrar en cuarentena. No debe hacer ningún cambio a menos que su médico se lo indique. Para ello, debe asegurarse de contar con la medicación para una larga temporada.

3. Todo lo que llega a casa de una persona con diabetes debe ser desinfectado con sumo cuidado, para evitar algún contagio, ya sea comida, paquetes, periódicos o la ropa y calzado de la persona que salió de casa.

4. Estos pacientes deben hidratarse muy bien y respetar el cuadro de alimentación balanceada recomendada por su médico. Este es el momento menos indicado para hacer pruebas, consumir productos nuevos o hacer nuevas recetas. Se debe respetar el horario de las comidas.

5. Los pacientes diabéticos y prediabéticos deben mantener su aseo personal y seguir las recomendaciones para el lavado constante de manos.

6. Aunque el confinamiento puede limitar la actividad física, los pacientes no deben de dejar de hacer ejercicio. En el caso de los adultos mayores pueden hacer respiraciones y estiramientos y los pacientes más jóvenes, ejercicios más elaborados, tratando de llegar a la media hora diaria, aunque sea de forma intermitente.

7. Aquellos que no han tenido un diagnóstico de diabetes, pero tienen excesiva sed, las mucosas resecas, la boca seca, escozor en la piel, orinan frecuentemente o bajan de peso sin explicación, deben tener en cuenta que estos podrían ser síntomas de una glucosa descompensada y, por lo tanto, deben cuidarse de la misma manera que los pacientes diabéticos.

8. También se debe cuidar la salud emocional, pues las hormonas que se liberan con el estrés, como el cortisol y la adrenalina, elevan los niveles de glucosa. Para eso, la experta recomendó mantener rutinas y horarios fijos para las actividades, dormir en forma adecuada y aumentar la interacción con amigos y familiares a través de videollamadas para liberar las tensiones.

Por último, la endocrinóloga indicó que si el paciente tiene una descompensación, debe buscar de inmediato una atención médica.

