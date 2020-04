EPISODIO 18

Las vivencias de aislamiento social por el coronavirus pueden ser sentidas e interpretadas de maneras muy distintas por las personas que viven en un mismo lugar. Esto sucede con normalidad, ya que cada persona tiene experiencias de vida distintas, herramientas y actitudes distintas ante los retos que nos brinda la vida; sería óptimo que todos y todas tuviésemos visiones similares pues nos permitiría acompañarnos emocionalmente de forma más próxima, no obstante, lo más probable es que cada miembro de la familia tenga una perspectiva diferente, quizá, incluso, muy diferente.

En este contexto, y especialmente debido a los niveles de ansiedad y depresión que muchas personas estamos sintiendo, es importante sincerar la comunicación entre todos, partiendo de algunas premisas que considero básicas para la convivencia en este tipo de coyuntura. Quisiera aclarar que esto es aplicable a todo tipo de familias, incluso también para personas que viven juntas y no se consideran familia nuclear.

Sugiero considerar:

1. Espacio personal. Vivir en el mismo espacio físico no significa que todas nuestras acciones deban ser públicas. Es necesario que cada miembro dedique también una parte importante de su tiempo para aquellas actividades que necesita realizar de manera individual, incluso si es que está rodeado de otras personas. El espacio comunitario no debe ser más importante que el espacio personal.

2. Respeto a las diferencias. Si bien cada miembro puede tener pensamientos, e, incluso, comportamientos diferentes durante esta temporada, sugiero no imponer puntos de vista o decisiones a aquellas personas que no comparten la misma visión La tolerancia es una poderosa herramienta de respeto y madurez que ayuda durante los procesos de convivencia forzada, especialmente cuando no hay una fecha específica de finalización.

3. Resolución de conflictos. Hay problemas que pueden resolverse de manera inmediata, otros que, por el contrario, necesitan de un tiempo más prolongado. No sugiero forzar una reconciliación abrupta si ha habido un enfrentamiento importante, de ser este el caso, es sano que cada uno de los miembros que fue parte de dicho enfrentamiento logre obtener un tiempo en su propio espacio personal para poder respetar las diferencias, actuar de forma empática y proponer la mejor solución posible dentro de nuestras limitaciones. En este punto, me gustaría subrayar el hecho de que hoy, más que nunca, necesitamos prevenir conductas de maltrato, abuso o negligencia dentro del hogar. Si eres víctima de alguna de estas condiciones, por favor, denuncia.

4. Muestras de afecto. Pasar tiempo juntos en el mismo lugar no es sinónimo de afecto. Más que nunca, el día de hoy, otorgar muestras de afecto pequeñas, pero genuinas, es muy bonito y saludable. No es necesario que hagas algo muy grande, sólo piensa en aquello que le arrancará una sonrisa a quienes quieres.

Si necesitas ayuda, ingresa a: sentido.pe

