La temporada de otoño ha llegado, y con ella la oportunidad de actualizar el guardarropa con las últimas tendencias de moda. Bajo esa idea, Converse ha lanzado su nueva línea de ropa y calzado en Denim y Color Candy, perfecto para renovar el armario y adoptar nuevos estilos.

Los looks del calzado Denim siempre son una opción confiable para el otoño, y Converse te ofrece la oportunidad de agregar un toque de estilo con sus icónicas zapatillas, por ello ha sacado la nueva línea ‘’Chuck Taylor All Star Denim’' en tonos blancos o jean para un look casual y cómodo.

Esta combina con casi todo tipo de pantalones y abrigos, por lo que estar a la moda no será un problema.

Por otro lado, Converse también lanzó su pantalón ‘Seasonal Denim Wide-Leg’, siendo este la elección perfecta para una salida con amigos y que también combina con cualquier tipo de zapatilla.

Para un look más relajado está la blusa ‘’Utility Woven Shirt’' con unos leggins y unas zapatillas “Chuck 70 Color Candy” para un look casual y chic.

De esta manera, la popular cadena de ropa busca ampliar su mercado y llegar a más personas que quieran un cambio de estilo en esta época de otoño.