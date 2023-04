El amor es un sentimiento complejo, que depende tanto del cerebro como del corazón, en donde las conexiones y posibilidades llevan a que los resultados sean positivos o negativos.

Aunque estemos programados genéticamente para amar, no siempre llegaremos a ser exitosos en el amor. Muchas relaciones acaban fracasando más que nada por falta de perspectiva de parte de la pareja, al no observar lo que puede valer a lo largo del tiempo.

Según la pareja casada de psicológos, John Gottman y Julie Schwartz Gottman, quienes fundaron The Gottman Institute y Love Lab; ellos generalmente pueden observar si una pareja se separará o no.

“En nuestros 50 años trabajando como psicólogos, estudiamos a más de 40.000 parejas a punto de iniciar terapia de pareja. Nuestra investigación no solo nos ha ayudado a mantenernos felizmente casados durante 35 años, sino que también nos ha enseñado a identificar cuándo una relación se encamina hacia el desastre”, explicaron a la CNBC.

“Nos dimos cuenta, tras observar a distintas parejas, que hay una cosa que las parejas de éxito nunca hacen: darse por sentados”, explicaron. “Tenemos que buscar activamente lo que nuestra pareja hace bien. Encontrar lo bueno que está oculto y pasado por alto, y señalarlo”.

“Vemos a muchas parejas luchar con esto. Se centran en todo lo que el otro hace mal y se critican mutuamente por ello. Cuando las parejas se ven atrapadas en esta espiral negativa, aparecen al galope los rompedores de relaciones que llamamos los ‘Cuatro Jinetes del Apocalipsis’”.

Es necesario distinguir a cada jinete para poder mantener una relación más sana:

1. Crítica

Las críticas son diferentes de las quejas puesto que aunque ambos se den en situaciones donde haya faltas, en las críticas la pareja es atacada con pocas posibilidades de recuperación. “En situaciones frustrantes, puedes quejarte, pero no culpes a tu pareja de todo lo que sale mal. Usa el enunciado ‘yo’ para centrarte en cómo te sientes y hacerle saber lo que necesitas” aconsejaron.

2. Desprecio

El divorcio generalmente es el primer camino al divorcio, según las palabras de los expertos: “Este estilo de comunicación está alimentado por creencias arraigadas de que tu pareja es moralmente inferior a vos. Cuando actúas con desprecio, estás siendo malo a propósito. Puede que te burles de ella con sarcasmo, la imites, la insultes o uses un lenguaje corporal despectivo, como poner los ojos en blanco. Los pensamientos positivos se convierten en sentimientos positivos, que a su vez se transforman en acciones positivas. Sintonizar con la admiración que sentís por tu pareja puede ayudar. Hacer una lista de las cosas que te gustan, pensar en sus recuerdos favoritos juntos y hacerle saber que la valoras es clave”.

3. Defensiva

La actitud defensiva es una reacción ante la posibilidad de críticas. “Lo que quieres es sacarte a tu pareja de encima, así que buscas excusas, te hacas la víctima y le echas la culpa”, explicaron. “Por ejemplo, si tu pareja te pregunta si sacaste la basura, una respuesta defensiva podría ser: ‘Ya sabes lo cansada que estoy después del trabajo. No puedo creer que me preguntes por esto. ¿Por qué no puedes hacerlo tú?’. Intentar comprender la perspectiva del otro y aceptar la responsabilidad de los propios actos. En el ejemplo anterior, podrías decir: “¿Sabes qué? Llegué a casa y me olvidé por completo de sacar la basura. Perdón, sé que quedamos en que lo haría”.”

4. Stonewalling (muro de piedra)

Detallaron más sobre este punto: “En lugar de participar en el conflicto, ignoras a tu pareja por completo o incluso te retiras físicamente de la conversación. En lugar de hacer esto, di: ‘Estoy demasiado enojado. ¿Podemos tomarnos 15 minutos para calmarnos?’”,

Ante todo, la idea es hacer sentir que el tiempo de la pareja es valorada, y darle comprensión en todo lo que haga. Siempre valora los momentos de comunicación entre los dos.