Consejos para evitar que tus hijos sean víctimas de la ilegal práctica del 'pack'

El acoso y la trata en las redes sociales es una situación de todos los días. Son los niños, adolescentes y jóvenes quienes están más expuestos a estos delitos debido a su vulnerabilidad.

Existen variadas modalidades de violación a la intimidad en plataformas sociales. Últimamente, suena con fuerza los conocidos 'packs' virtuales. Pero ¿qué implica el 'pack' en redes sociales? Se trata de una práctica ilegal en la que el niño o la niña recibe un 'pack' —o serie de imágenes con poca ropa—, y se compromete a compartir las suyas con inescrupulosos sujetos que aprovechan su condición de anonimato en Internet.

El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIMAE) ofreció estas recomendaciones para no caer en este quebrantamiento de la integridad de los menores.

Inicialmente señaló que compartir fotografías de desnudos con contenido sexual a través de celulares, puede resultar una experiencia que genera interés en niños y jóvenes en torno a su iniciación sexual y su inclinación por la tecnología.

Sin embargo, esta práctica resulta de mucho peligro para los niños y jóvenes pues pueden resultar en ciberacoso, ciberbullying y pornografía infantil, manifestó la psicoterapeuta y colaboradora de la organización Cenyeliztli A.C., Claudia Larrazolo.

En ese sentido, la Arquidiócesis de México pidió a los padres de familia instar a sus hijos a:

1.- No publicar datos personales ni información en redes sociales.



2.- No hacer 'packs' ya que pueden ser robados.



3.- En tanto, de llegar el 'pack' a sus manos, eliminarlos.



4.- También es importante no agregar a desconocidos a redes sociales y buscar ayuda de un adulto si alguien te acosa.