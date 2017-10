Conoce 'Viaja y prueba': Aventureros de carretera con sabor a Perú [FOTOS Y VIDEOS]

Luciano Mazzetti y Rodolfo Quiroz se cruzaron por primera vez en las instalaciones de un canal de cable. Bastaron dos reuniones para que el cheff decidiese dejar los sets, ponerse detrás del volante de su camioneta y partir junto al lado del realizador audiovisual hacia una aventura de carretera.



Así nació 'Viaja y prueba', un proyecto con el que recorren el norte, centro y sur del país, descubriendo sabores perdidos, rutas y rincones poco explorados de la cocina peruana.



¿El objetivo? La búsqueda de platos típicos que con los años han perdido su lugar en las mesas peruanas y hoy son reemplazados por el 'agringado' pollo broaster, la vieja y confiable trucha frita y el clásico caldo de gallina.



“Grabamos el orgullo de cada provincia y cada lugar. Nosotros vamos de frente a lo que enorgullece a cada región. De diez mil comentarios que recibimos, la mitad son de personas del lugar que visitamos diciendo 'mira de esto te estoy hablando'", señala orgulloso Rodolfo, para quien el éxito de'Viaja y Prueba' se debe a que refleja la identidad de la gente y sigue las recomendaciones de sus seguidores.



"Todo esto se combina con la espontaneidad de Luciano. Nosotros nunca estamos actuando, es un viaje común corriente de dos amigos que se vacilan", asegura y agrega (con humildad) que él desde la dirección aporta organizando las imágenes de su recorrido por el Perú.



Para Rodolfo esto no es difícil. "Cuando sales un poco de Lima, la luz cambia, la ciudad cambia, el paisaje cambia y realmente es bastante fácil mostrar la belleza del Perú, el reto está en mostrarla de una manera divertida, atractiva, ahí esta nuestro trabajo. El resto de ingredientes están: paisajes, reservas naturales, sitios arqueológicos, ¡están de regalo!", asegura.



Luciano por su parte, cree que el éxito de 'Viaja y prueba'se debe a que los viajes que realizan son viables y la experiencia en ellos es honesta. "¡Aplicamos planes que son cien portento replicables! Y tampoco es nada fuera de lo común. Por ejemplo, uno de los videos que mas éxito tiene es sobre Ferreñafe y fue un día completamente normal. A la gente le gustó eso, no hicimos un circuito turístico", cuenta.



"Son planes accesibles, somos dos personas que documentan una situación a la primera toma", sostiene Rodolfo. "No hacemos la clásica de entrar a una cocina y avisar 'oye vamos a venir a saludarte', sino que todo es de una", complementa Luciano.



Las cifras confirman que la fórmula y el dúo funcionan: 'Viaja y Prueba' tiene más de 255 mil seguidores en su página de Facebook y otros miles en Instagram. En YouTube el canal sigue creciendo.

Entre las rutas y cocinas

Viajando a lo largo y ancho del país también han tenido la oportunidad de conocer leyendas de la cocina peruana: verdaderos maestros de la gastronomía regional, capaces de preparar los más deliciosos y tradicionales potajes, herencia de generaciones ya desaparecidas.



Como cheff, a Luciano esto no solo le permite recibir lecciones prometedoras, sino también retos. Parte del formato de 'Viaja y prueba'incluye que él cocine y comparta conocimientos con estos expertos del sabor, que en ocasiones incluso hasta lo evalúan.



"A veces da roche. En el caso del rocoto relleno en Arequipa, la señora María de Cayma tiene esta picantería en la que viene haciendo estos platos desde hace mas de 60 años, y yo sentí que lo que iba a hacer no le iba a hacer justicia a una mujer que tiene dos vidas de experiencia, pero Rodolfo insiste porque es vendedor", confiesa entre risas, y cuenta que finalmente cede y acepta las indicaciones de su productor, que hasta ahora no se equivoca.



¿Y si no hay una cocina en la ruta? Pues improvisan. No por algo tienen en la cajuela de la camioneta una olla de acero y hasta una parrilla. Los ingredientes, el lugar y el resto llega por su propia cuenta.



“Se nos han recontra pasado por la cabeza salir del Perú. Es un proyecto mucho mas grande pero igual nunca vamos a dejar de recorrer el Perú, que no es un país que puedas conocer en un año o dos. Este es un proyecto de largo aliento. La gente dice que conoce todo el Perú solo porque ha viajado a Cajamarca, Iquitos u al norte, pero se pierdes cosas, pequeños pueblos, caseríos, la idea es empaparnos de eso", señala Luciano.



"Queremos que el programa sea viable al largo plazo, que sea auto sostenible, ganar un poco de plata y hacer lo que nos gusta. Se viene bastante gracias, hay un par de marcas que están apostando por nosotros y esto nos da un poco mas de armas para viajar mas, para mostrar más", sostiene Rodolfo.



Lo que sigue es continuar creciendo. Ambos la tienen clara: 'Viaja y prueba' tiene para rato. "La gente tiene que vernos para divertirse. Nosotros nos divertimos grabándolo", sostiene con Rodolfo.



"También que animarse a viajar de la manera que viajamos nosotros y probar platos del Perú, estamos perdiendo un montón de recetas y eso queremos evitar", apunta Luciano con preocupación.



"Algunos están en vía de extinción y la única manera de mantenerlos vivos y mantener esa parte viva de la cultura es que sea cultura viva, que no solo sea para la postal el cuy o la puca picante, sino que se mantenga viva a través de nosotros", pide.

"Déjense tanto de comer milanesa y suscríbanse a 'Viaja y prueba'"

Y es que de eso se trata finalmente el proyecto. La idea es conocer el Perú a través de su gente y su sabor, siguiendo al pie de la letra el consejo de una sabia mujer ferreñafana que alguna vez se cruzó en la ruta: "Déjense tanto de comer milanesa y suscríbanse a 'Viaja y Prueba'".