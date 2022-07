En un mundo tan competitivo, se ha priorizado el fortalecimiento de las competencias intelectuales en los infantes, con el objetivo de que cuando sean adultos logren destacar, obtener títulos y reconocimiento. Sin embargo, ¿solo eso será suficiente para que una persona viva una vida plena?

La psicóloga Rosa Cornejo del Servicio Psicopedagógico de la Universidad de Piura sostiene que es importante desarrollar las habilidades sociales en los niños, las cuales les permitirán relacionarse de manera efectiva con los demás, desde la empatía y la comunicación asertiva.

Es muy común que los niños pequeños empiecen a comunicarse a través del llamado “berrinche”, signo de que no toleran la frustración. Muchos padres preocupados acuden al psicólogo para tratar este problema en sus hijos, pero antes de juzgarlos, la psicóloga Rosa Cornejo les aconseja “enfocarse primero en sí mismos y en el entorno, para evaluar dónde está aprendiendo su niño a comportarse de ese modo”.

¿Cómo se adquieren las habilidades sociales?

Poseer habilidades sociales “no es algo con lo que se nazca, sino que se aprende de diversas formas, inicialmente, en el entorno más cercano”, sostiene la especialista.

Es decir, son los padres los primeros moldeadores de conducta, luego, son los docentes quienes la refuerzan. En ese sentido, la psicóloga considera que “en las escuelas deben darle tanta importancia a la enseñanza de las habilidades sociales como se le da a la competitividad a nivel académico”.

Es fundamental reconocer que sin habilidades sociales es difícil llegar a destacar a nivel personal e incluso a nivel profesional pues, como la psicóloga de la UDEP afirma, “una persona que sabe mucho de matemática, pero no tiene control sobre sus emociones es probable que, cuando pase un proceso de selección donde se busca este tipo de características, no la tenga y la parte académica no sea suficiente para completar el perfil que se está buscando.”

Clasificación de las habilidades sociales:

Por otro lado, la psicóloga menciona cuáles son las habilidades sociales que se deben fortalecer desde temprana edad para llegar a la adultez con un equilibrio mental y relaciones saludables con los demás.

Habilidades interpersonales: es tener la capacidad de comunicar de forma asertiva lo que uno siente desde la empatía y sin herir a los demás. No es recomendable emplear los estilos de comunicación agresivo y pasivo porque el primero puede lastimar y el segundo reprime los propios sentimientos; ambos generan frustración.

es tener la capacidad de comunicar de forma asertiva lo que uno siente desde la empatía y sin herir a los demás. No es recomendable emplear los estilos de comunicación agresivo y pasivo porque el primero puede lastimar y el segundo reprime los propios sentimientos; ambos generan frustración. Habilidades cognitivas: tiene que ver con la toma de decisiones y con la habilidad para resolver los conflictos. Estas son complejas y se desarrollan a medida que las personas maduran.

tiene que ver con la toma de decisiones y con la habilidad para resolver los conflictos. Estas son complejas y se desarrollan a medida que las personas maduran. Manejo de emociones: es la forma de manejar lo que se experimenta diariamente. Está estrechamente relacionado con el control del estrés. Es importante para tener una convivencia saludable, sana y adecuada con los demás.

Por último, la experta recomienda que se dejen de lado los prejuicios, que se evite calificar a las emociones de los más pequeños como negativas o positivas; y que los padres recuerden que son las emociones las que humanizan a las personas.

