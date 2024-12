Cómo hacer tu lista de propósitos de Año Nuevo sin bajonearte en el intento

Con la llegada de las fiestas de fin de año, muchas personas se sienten 'obligadas' a trazar propósitos que a veces por inalcanzables pueden resultar frustrantes. Incluso, los publican en redes sociales. Son clásicos los posts de lo que esperan del año que viene, y los likes que se multiplican alrededor de esos deseos. Aunque parezca genial, no siempre es una buena idea.

Le pedimos a la médico psicoterapeuta Sathya Rios Matteucci que nos ayude a elaborar una guía para esta fecha considerando que detrás de esa clásica guía de lo que haré el próximo año.

1. Evalúa qué es lo que realmente quieres tú, no lo que supuestamente deberías querer o alcanzar, según tu edad, expectativas de la sociedad, de tu familia, amigos y otros.

2. Prioriza la lista con objetivos que se enfoquen en tu bienestar personal. Es importante que, antes de los logros económicos o profesionales, estén presentes la armonía y la paz

3. Evita las comparaciones. No todos tenemos los mismos tiempos para todo. Por ejemplo, unos pueden terminar la carrera profesional a los 24 años, otros a los 45. Tu tiempo siempre será distinto al de los demás, lo mismo que tus objetivos

4. Fíjate en lo que ya tienes y has logrado. Nuevamente, evita las comparaciones. Los logros personales no se miden por el cargo que tienes, la cantidad de títulos profesionales o tu cuenta bancaria. Los logros personales son los que tú, con tus herramientas y recursos, has podido alcanzar y te han generado satisfacción, independientemente de las felicitaciones o admiración que hayas recibido. A partir de ahí, fíjate en qué más puedes alcanzar o mejorar.

5. Metas alcanzables. Todo es posible, siempre que sea sostenible en el tiempo. Por ejemplo, si un objetivo es bajar de peso, y estableces como meta un peso X, probablemente los primeros días mantengas la disciplina de las restricciones alimentarias y los minutos en el gym, sin embargo, a largo plazo, esto se convierte en una obligación y se aleja cada vez más de ser un estilo de vida saludable. Haz cambios progresivos y sencillos, evitando las restricciones y la autoexigencia

6. Flexibilidad. La vida es impredecible y muchas veces lo planeado no llega a ejecutarse en el momento programado. Hay tiempo. Recuerda que es necesario adaptarte a las circunstancias, cuando por A o B motivo, algún evento o situación interrumpen la línea que ya habías establecido para tus metas

7. Tienes permiso para parar y descansar durante la ejecución de tu lista si te sientes abrumado o agotado

8. Ten en cuenta el “ensayo-error”. Sobre todo en objetivos o metas nuevos para ti debes saber que puedes fallar al comienzo. Si no funcionó de la manera que pensabas, intenta con otra. Verás cómo poco a poco te irás acercando más al final de la carrera

9. ¡Celebra cada paso! Algunas metas pueden tardar en concretarse, pero cada avance cuenta. Asegúrate de darte del tiempo de celebrar cada momento de satisfacción que te trae el camino al objetivo final.

10. No tengas expectativas. Podrás cumplir tus objetivos, pero no necesariamente se manifestarán tal cual los imaginaste. Aquellos objetivos que al final del año no se lograron, quedarán para la siguiente lista. No olvides anotar todo lo que aprendiste en el camino, para saber por dónde ir al siguiente intento.

