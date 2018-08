Clase Maestra 2018: ¿Cuál es la tendencia actual en el mundo de la coctelería?

Por séptimo año consecutivo, Clase Maestra, la convención de coctelería más grande de Sudamérica, reunirá en Lima a más de 400 bartenders con los más grandes referentes del sector.

Durante cinco días ( del 22 al 26 de agosto), el evento ofrecerá exposiciones, conferencias, degustaciones y una gran oportunidad de networking para los bartenders de América Latina.

Carlos Cavachi, uno de los expositores de Clase Maestra 2018, conversará esta tarde (a partir de las 3:00 p.m.) con Perú21 y explicará un poco más de las novedades y tendencias del mundo de la coctelería.

UN POCO MÁS DE LOS PRINCIPALES EXPOSITORES

Dale Degroff: Es uno de los más reconocidos bartenders en todo el mundo, también conocido como King Cocktail, es un maestro mixólogo, responsable del renacimiento de la profesión de bartender y el auge que la industria de la coctelería ha experimentado en los últimos años. Ha innovado en la coctelería con un enfoque gourmet recreando los cócteles clásicos.

Es el fundador del premiado programa de entrenamiento Beverage Alcohol Resource (BAR). Ha sido reconocido con el James Beard Award en Food & Beverage, the James Beard Wine & Spirits Professional Award, the Lifetime Achievement Award from Nightclub & Bar Magazine, Tales of the Cocktail Lifetime Achievement Award, y el CHEERS Beverage Industry Innovator of the Year. Es autor de dos bestsellers: The Essential Cocktail y The Craft of the Cocktail. Es también el fundador del Museum of the American Cocktail,en el Southern Food & Beverage Institute en New Orleans.

Es el responsable del boom del Cosmopolitan, el coctel contemporáneo más famoso del mundo.



Erick Lorinz: Inició su carrera muy joven en su país natal Eslovaquia hasta que se mudó a Londres en 2004 donde logró ganar experiencia destacando en una serie de bares japoneses y bares de hoteles. En 2010, Erik ganó Diageo World Class, el primero de una larga lista de honores que también incluyó ser nombrado Miembro del Año por Conde Nast Traveler en EE. UU. Y Mejor Camarero Internacional en Tales of The Cocktail's Spirited Awards. En el 2010, Erick se convierte en el Head Bartender del American Bar en el Hotel Savoy. En el 2017 el Hotel Savoy (Londres) fue catalogado como el mejor bar del mundo por Drinks International. Mejor bartender internacional según los prestigiosos premios de Tales of the Cocktail.