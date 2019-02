Cinco sencillos ejercicios que puedes hacer en casa para mantenerte en forma

Si eres de aquellos que desea comenzar una rutina de ejercicios para estar en forma, pero no sabes con cuáles iniciar o no tienes tiempo para ir a un gimnasio, no te preocupes porque compartiremos contigo cinco actividades físicas que puedes hacer en casa.



Antes de ponerlos en práctica, el personal trainner y profesor de educación física Renzo Ríos de Prime Xtreme, recomienda realizar un pequeño calentamiento moviendo en círculos el cuello y brazos, mientras que las piernas debes estirarlas doblándolas hacia atrás.



“El calentamiento es básico. Así nuestro cuerpo estará activado y recibirá con facilidad los ejercicios que hagamos”, detalla el entrenador que diseñó esta rutina.



Sentadillas (5 series de 20 repeticiones)

Debes posicionarte manera erguida, luego bajar los glúteos hasta la altura de los talones, así distribuirás de manera correcta todo tu peso. Una vez en la posición correcta, sube y baja estirando los brazos hacia adelante.

Este ejercicio trabaja de manera funcional los muslos, cadera y glúteos. También fortalece los ligamentos, huesos y tendones de las piernas y cadera.



Lunges o zancadas (4 series de 12 repeticiones por pierna)

Trabajarás intensamente varios músculos de la pierna, pero sobre todo el lunge te ayudará a tener glúteos más firmes.

Para realizarlos debes estar erguido y colocar las manos en la cintura, luego flexionar una pierna hacia adelante mientras la otra está posicionada detrás y bajar lentamente.

Shoulder taps (3 series de 20 repeticiones por brazo)

Este ejercicio ayudará a trabajar tu zona media (abdominales, lumbar y glúteos) y tenerla más firme. Solo debes colocarte en posición de planchas con los brazos extendidos y rápidamente levantar una mano para golpear tu hombro contrario (si es mano derecha golpear hombro izquierdo, por ejemplo).

Realiza esta actividad de una manera alternada y pareja para mejores resultados.



Plank (1 minuto)

Ejercicio isométrico (estático) que también trabaja tu zona media. Debes colocarte en posición de plancha pero con la variación de apoyarte sobre tus codos doblados.

En esa forma debes quedarte quieto para que tu propio peso trabaje durante 1 minuto. Es recomendable que no arquees la espalda, pues podrías autolesionarte.



Polichinelas (5 series 40 repeticiones)

Considerado como un efectivo ejercicio para quemar grasas, esta actividad cardiovascular es muy sencilla de realizar.

Solo debes dar saltos de tijera de manera repetitiva y de esta manera, estarás fortaleciendo tus abdominales, piernas, brazos y espalda pero sobre todo, mejorarás tu función cardiovascular.