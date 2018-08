¿Usar el celular en el baño es un riesgo para la salud?

Si bien en la pantalla del celular pueden adherirse virus y bacterias si lo usamos en los servicios higiénicos, ¿podría convertirse esta actividad en un riesgo para nuestra salud? Está pregunta la respondió para Perú21, el médico infectólogo y ex decano del Colegio Médico del Perú, Ciro Magiña.

El especialista en infectología explicó que la pantalla del móvil como cualquier otro objeto puede contener gérmenes, el problema está en la falta de higiene de la mano que lo manipula.



“Se puede contraer gérmenes no solo en el baño. El tema es la falta de limpieza de los objetos. Por ejemplo, un estetoscopio que los médicos usamos, también es una fuente de contaminación si no lo limpiamos. Todo objeto material que no tenga limpieza como un Smartphone es una fuente de contaminación”, señaló a Perú21, el médico infectólogo, Ciro Magiña.

“¿Es un riego para la salud usar el celular en el baño? No. Puede ser un riesgo si lo hacemos con mala higiene. El tema es la higiene más que si lo usamos o no en el baño. Si usted hace su deposición, no se lava las manos y agarra el Smartphone (puede contaminar)”, recalcó el especialista.

Las enfermedades que se pueden contraer por la falta de higiene tras ir al baño son diarrea, cólico, salmonela, tifoidea entre otras.

“Si uno no tapa el inodoro muchas bacterias que uno elimina se van a las cosas que están alrededor del inodoro. Por ejemplo, el espejo o las toallas pero esas bacterias se mueren con las horas y (la temperatura) del ambiente. La chance del contagio será baja”, añadió Ciro Magiña.