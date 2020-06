Esta semana el caso de George Floyd, un afroamericano que fue asfixiado por un policía hasta morir, ha remecido Estados Unidos, ¿qué hizo que este caso movilice a los estadounidenses a las calles? ¿Qué tan arraiga está la discriminación racial en los americanos?

Juan Carlos Callirgos, antropólogo y docente de la PUCP, nos explica las raíces de la discriminación en Estados Unidos y sus repercusiones en este caso.

“Estados Unidos como el Perú son países que históricamente han tenido brechas entre distintos grupos. En Estados Unidos hay siglos de esclavitud, y hasta hace unas décadas existía en algunos Estados un régimen de segregación racial donde las personas de diferente color no podían casarse o no podían sentarse en una misma banca de un parque o en un asiento de un bus. Eso ya se abolió legalmente hace 50 años, sin embargo no significa que el racismo estructural no exista en los Estados Unidos”, señaló Juan Carlos Callirgos a Perú21TV.

“Hay diferencias en el nivel educativo, ocupacionales donde las personas negras normalmente ocupan posiciones de menor prestigio social y menores remuneraciones. Hay diferencias entre espacios, barrios que son para afroamericanos y otros son para personas blancas. A eso llamamos racismo estructural, a una estructura social que reproduce las diferencias sociales en favor de unos y en perjuicio de otros. En Estados Unidos como también en Perú hay una reproducción de la pobreza de ciertos grupos y la reproducción de los privilegios de otros. Eso se puede ver en diferencia de ingresos o calidad de vida”, añadió el antropólogo.

Juan Carlos advirtió que en Estados Unidos comulga el racismo estructural con la discriminación cotidiana representada en actos del día a día.

“Lo que vemos en Estados Unidos es el resultado de los dos tipos de cosas: de un racismo estructural y al mismo tiempo un conjunto de hechos de discriminación cotidiana muy grande, que va desde el acceso a ciertos espacios o también en cuestión de empleos. Es decir, esos actos de discriminación concretos que le cierran las puertas algunos y a otros no”, remarcó el especialista.

