El verano está por llegar y, como es usual todos los años, La Liga Contra el Cáncer realiza actividades y campañas para hacerle saber a la población la importancia de la prevención contra el cáncer de piel.

Para esta ocasión, la campaña cuenta con la participación de destacados chefs de nuestra cocina peruana como Adolfo Perret, Flavio Solórzano, Diego Muñoz, Mariano Escobal, Mitsuharu Tsumura, Javier Wong, Germán Roz, Sandro Reghelline.

Todos ellos promoverán estilos de vida saludables a través de recetas con alimentos que protegen de los rayos ultravioleta (UV) a través de la página web www.porfueraypordentro.com

La campaña 'Protégete por fuera y por dentro' también realizará una actividad de despistajes de cáncer de piel, por una donación de S/. 30.00 en sus 3 Centros de Prevención y Detección de la Liga Contra el Cáncer (Pueblo Libre, Lima y Surquillo).

Este evento se realizará desde este lunes 17 de diciembre. La atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 11:30 am.

Además, en las zonas con mayor índice de radiación ultravioleta, como Chincha, Arequipa, Cajamarca, Piura y Lima, se repartirá más de 50 mil bloqueadores solares de Unique.