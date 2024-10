Cáncer de Mama: El Perú registra 6 fallecimientos diarios y 8 mil nuevos casos al año

En el Perú, cada día seis personas pierden la vida y se presentan 8 mil nuevos caso al año de cáncer de mama, según la Liga Contra el Cáncer. La OMS, registró que en el 2022, esta enfermedad afectó a 2,3 millones de mujeres en el mundo y causó 670 mil defunciones.

Debido a estas preocupantes cifras cada 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de Lucha Contra el Cáncer de Mama con la finalidad de reflexionar e incentivar la prevención y la detección temprana de la enfermedad, apoyar la investigación, garantizar el acceso equitativo, así como las oportunidades para controlar y tratar esta enfermedad de manera oportuna.

Imagen Vida Polio: ¿Es posible un nuevo brote en el Perú? De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa), el Perú estuvo libre de poliomielitis desde el año 1991, cuando en agosto se detectó el último caso positivo en el distrito de Pichanaqui, en la provincia de Chanchamayo (Junín).

De acuerdo a un informe denominado “Mejorando los resultados de las mujeres con cáncer de mama triple negativo en América Latina – Un análisis extendido” del Instituto Sueco de Economía de la Salud, el cáncer de mama es la neoplasia más frecuente entre las mujeres peruanas con aproximadamente 1600 diagnósticos anuales y una de las mayores prevalencias de la región con cáncer de mama triple negativo (CMTN) subtipo agresivo y de rápido crecimiento con un índice de 21%, superior al de otros países de la región, Argentina 13%, Chile 14%, México 14% y Colombia 15%,

El principal factor para padecer de cáncer de mama es pertenecer al género femenino. Aproximadamente un 99% de los casos afectan a mujeres, y entre el 0,5% y 1% a varones. También aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad, el envejecimiento, la obesidad, el consumo perjudicial de alcohol, el consumo de tabaco, antecedentes familiares, el historial de exposición a radiación, el historial reproductivo (edad de inicio de periodo menstrual y edad en el primer embarazo) y el tratamiento hormonal posterior a la menopausia.

LA CLAVE ESTÁ EN LA DETECCIÓN TEMPRANA

Esta es una enfermedad en la que células de la mama alteradas se multiplican sin control formando tumores que de no tratarse pueden propagarse por todo el cuerpo y causar la muerte. La mayoría no experimenta ningún síntoma cuando el cáncer está aún en fase temprana, por lo que es importante buscar atención médica si presentan algún nódulo anómalo, así no exista dolor, para una detección precoz, diagnóstico oportuno y tratamiento integral mediante exámenes de laboratorios pertinentes.

La mamografía es el examen más habitual para detectar el cáncer de mama para la mayoría de las mujeres en edad de hacerse pruebas de detección, pero actualmente, existen otras pruebas como BRCA+16 genes, un panel genético que incluye el análisis de los genes BRCA1 y BRCA2 más 16 genes relacionados con el cáncer de mama, ovario y endometrio, y Prosigna que es un análisis molecular de expresión génica de 50 genes, que permite clasificar el tumor en uno de los 4 subtipos intrínsecos: Luminal A Her2-enriched, Luminal B Basal-like.

Imagen

BENEFICIOS DE ACUDIR AL EXAMEN

La Organización Panamericana de Salud (OPS), tiene como uno de los pilares para lograr la reducción de la mortalidad del cáncer, la detección temprana a través de la educación en salud para mejorar el conocimiento sobre los signos y síntomas, y la importancia de un tratamiento efectivo. La detección se ha posicionado como una prioridad especialmente en Latinoamérica, ya que las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2020.

Para el tratamiento hay que tener en cuenta el estadio y grado del cáncer, si están presentes determinados marcadores y el estado general de salud del paciente. Entre ellos están las Cirugías, radioterapias, quimioterapias, terapia con hormonas, terapia dirigida e inmunoterapia. También se están probando nuevos tratamientos en ensayos clínicos.

Tener acceso a la información para sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y la detección temprana mediante las pruebas clínicas a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, que sigue siendo la prioridad de la lucha contra esta enfermedad para el bienestar y una mejor calidad de vida para la paciente y su familia.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper. ¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO