Cáncer de mama: Conoce todos los mitos y verdades sobre esta enfermedad

Octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de mama. En el Perú cada año se diagnostican 7 mil nuevos casos y es una de las principales causas de muerte en mujeres.

La doctora mastóloga, Milagros Amorín, aclara 5 mitos sobre esta afección, que cuando es diagnosticada en forma temprana se combate con éxito la mayoría de las veces.

Una mujer que ha tenido cáncer de mama puede dar de lactar

Verdad: Una mujer que ha tenido cáncer de mama puede dar pecho, pero hay varios factores que deben considerarse. Por ejemplo, si se ha realizado una cirugía, recibido quimioterapia o radioterapia. Es importante saber el tipo de procedimiento que ha tenido la paciente porque podría haber implicaciones sobre la producción de leche y la función del pezón. Es clave que converse con su médico para evaluar su situación y la oriente sobre cómo proceder en esta situación.

Tener cáncer de seno significa que me van a extirpar la mama

Falso: El tratamiento depende de varios factores, como el tipo y la etapa en que se encuentra la enfermedad. Las decisiones sobre el tratamiento se toman de manera conjunta entre la paciente y su equipo médico, considerando el estadio de la neoplasia y las preferencias personales.

Si no tengo antecedentes familiares de cáncer de mama no me va a dar esta enfermedad

Falso: Esto no significa que no se pueda desarrollar esta neoplasia en algún momento de la vida. Entre el 85% y el 90% de casos de cáncer de mama se diagnóstica en pacientes sin historial familiar de esta patología, el factor hereditario solo se presenta el 10% al 15% de las veces. Esta patología puede afectar a cualquier mujer.

Entre el día 3 y 5 del inicio de la menstruación es el mejor momento para explorar las mamas

Verdad: Entre el día 3 y 5 del ciclo menstrual suele ser un buen momento para autoexaminarse los senos. Durante esta fase del ciclo, los niveles de hormonas como el estrógeno y la progesterona son más bajos, lo que puede hacer que los tejidos mamarios estén menos inflamados y más suaves. Esto facilita la autoexploración y puede ayudar a identificar cualquier cambio o anomalía con mayor claridad.

La mamografía es el examen que diagnostica el cáncer

Falso: La mamografía es una herramienta importante para la detección del cáncer de mama, pero no es un diagnóstico por sí sola. Es un estudio de imagen que permite visualizar cambios en el tejido mamario, como masas o calcificaciones que podrían ser indicativos de cáncer. Sin embargo, si se encuentran anomalías en una mamografía, se requerirán pruebas adicionales, como una biopsia, para confirmar si hay neoplasia maligna o no.

Con el fin de que las mujeres de todas las edades tomen conciencia de la importancia sobre la autoexploración de mamas y el diagnóstico médico temprano y oportuno, la Clínica Ricardo Palma transmitirá un consultorio en vivo el día jueves 17 de octubre a las 6 pm con el doctor Mauricio León Rivera, coordinador de la Unidad de Mastología de la institución. Los interesados en acceder gratuitamente a este consultorio en vivo, pueden registrarse en el siguiente enlace.

Con información de la Clínica Ricardo Palma.

