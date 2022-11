Nueve de cada diez peruanos se sienten inspirados y motivados a realizar una buena acción luego de recibir ayuda por parte de alguien más, revela el reciente estudio realizado por Arellano Consultoría, bajo el encargo de Ripley. De esta manera, se presenta oficialmente el Primer índice de las buenas acciones del Perú, con el objetivo de visibilizar aquellos actos que impactan positivamente en las personas y tratar de impulsar un efecto multiplicador de dichos gestos en el país.

Los resultados son realmente inspiradores, ya que se reveló que los peruanos realizan cerca de 4 buenas acciones por semana. Las más realizadas luego de las reactivas, que nacen a raíz de un pedido o solicitud, son las acciones sencillas y cotidianas como felicitar a otros (72%), saludar (65%), ceder el asiento (63%), ceder el paso (63%) y escuchar sobre los problemas (63%). Lo interesante es que todas esas acciones se dan en la presencialidad, con un 78% de peruanos que afirman realizarlas en persona antes que en redes sociales o similares.

Además, se comprobó que los peruanos reciben un promedio de 2 buenas acciones a la semana. La diferencia entre el dar versus recibir radica principalmente en aquellos gestos no recíprocos, como recoger basura de la calle, apoyar a un animal callejero, hacer limpieza de playas, entre otros.

“Esta sensación de desequilibrio también se explica en la opinión del 62% de peruanos, quienes no suelen compartir o contar abiertamente cuando realizan una buena acción, ya que creen que cuando sale del corazón, no debe ser difundido”, comenta el representante de Arellano Consultoría, quien agrega que “ha sido la primera vez que se hace un índice de este tipo en el Perú y hemos recabado resultados que nos han sorprendido y que son muy útiles para que el peruano se dé cuenta que con pequeñas acciones podemos impulsar al país”. De esta manera, se identifica que el índice de buenas acciones en el Perú es de 49 puntos, a nivel general en Lima y Provincias. Lo que significa que nos encontramos en un punto medio en cuanto a la realización de buenas acciones, la cual constituye un buen punto de partida para seguir inspirando y que lo bueno se multiplique.

Sobre el efecto multiplicador:

Una importante y positiva consecuencia de realizar una buena acción es el denominado “efecto multiplicador”. ¿Qué significa? Que 9 de cada 10 peruanos percibe la recepción de una buena acción como un gran motivador para realizar otra y, tomando en cuenta que se reciben un aproximado de 2 buenas acciones por semana en el Perú, indudablemente se genera un efecto dominó de buenos gestos que impactan en el día a día de las personas. “Identificamos una oportunidad de seguir incrementando el número de buenas acciones realizadas mediante un movimiento ciudadano genuino. Vamos por buen camino.”, añade el representante de Arellano Consultoría.

También es importante resaltar que, contrario a lo que se creería popularmente, un 42% de peruanos afirma realizar buenas acciones a extraños, es decir, a personas que no forman parte de su entorno familiar, amical o laboral. Esto contribuye a seguir amplificando el alcance del efecto multiplicador en la sociedad, llegando a círculos y entornos muy variados y diversos, sin discriminación de ningún tipo.

Al respecto, Talía Barrios, Gerente de Marketing para Ripley en Perú, comenta: “En Ripley tenemos el firme propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con nuestros productos y servicios, pero esta navidad quisimos abordarla desde el plano emocional. Por eso, encargamos este estudio para dimensionar el valor real de las buenas acciones y el impacto positivo que pueden tener en nuestra sociedad. Nos sentimos muy entusiasmados con los resultados y desde Ripley queremos seguir impulsando este efecto multiplicador que descubrimos tienen las buenas acciones.”

Hacedores de buenas acciones:

Si bien tanto el realizar como recibir una buena acción genera sentimientos positivos, como satisfacción y empatía, un gran descubrimiento es que el 86% de peruanos afirma sentirse mucho mejor después de realizar una buena acción. Además, se identifica que los peruanos suelen subestimar la felicidad que una buena acción puede generar, con un 42% que considera que la otra persona sentirá mucha felicidad al recibir una buena acción suya, versus un 52% que afirma sentir mucha felicidad al ser los receptores de una buena acción.

Esto va alineado al experimento realizado por la revista especializada en psicología, The Journal of Experimental Psychology, y publicado en el New York Times, donde se concluye que el efecto positivo que una buena acción puede generar, suele ser minimizado por el emisor.

En adición a lo ya presentado, otro resultado interesante de este estudio realizado por Arellano Consultoría para Ripley corresponde a las edades de las personas que realizan buenas acciones: se identifica que los jóvenes entre los 18 y 27 años son el rango etario que las realiza más frecuentemente, lo cual llena de esperanza la expectativa de buenas acciones que se realizarán por las futuras generaciones peruanas y el efecto multiplicador que tendría en el país. Además, las familias se posicionan en el primer puesto de entornos receptores de las buenas acciones, con un 62%, y los amigos en segundo lugar, con un 52%.

Este estudio es el punto de partida de distintas iniciativas que Ripley impulsará durante las fiestas navideñas, buscando promover que este período esté lleno de un espíritu positivo. “Tal como pudimos ver, cambiarle el día a alguien es más sencillo de lo que imaginamos, un simple gesto o una frase positiva pueden hacer una gran diferencia y eso es justamente lo que buscamos, inspirar a que más personas se sumen y hagamos juntos que lo bueno se multiplique”, finaliza Talía Barrios.