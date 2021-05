Si aún no sabes qué regalar por el Día de la madre, y tu mamá es una consumidora consciente con el medio ambiente, que no utiliza productos que no dañen a los animales, te damos la opción perfecta para ella. Esta nueva línea de fragancias inspirada en la naturaleza la sorprenderá.

Belcorp, empresa peruana con más de 50 años en el mundo de la belleza, lanzó Pure, una serie de tres fragancias veganas no testeadas en animales: Bloom (rosas y magnolia), Vibes (grosella y violeta) y Breeze (freesia y flor de naranjo).

Además, el empaque está hecho a base de caña de azúcar, con un 98% de materiales reciclables y un 20% aproximado de vidrio reciclado. “Con la incorporación de Pure a nuestro portafolio, continuamos apostando por la belleza sostenible y eco amigable”, compartió Gabriela Casais, Brand Executive Director de Cyzone, la marca Belcorp dirigida a jóvenes.

Si aún no tienes un regalo para este domingo por el Día de la Madre, esta es una buena opción para engreír a la reina de la casa.

