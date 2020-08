Tras la mención de la alopecia femenina, los ojos de una amiga se llenan de espanto: la pérdida de pelo en la cabeza es motivo de terror para muchas mujeres. Ahora entiendo mejor el testimonio que me envía esta muchacha de Moquegua, Milagros (29):

"Soy una de tantas mujeres con alopecia. La sociedad le impone a la mujer el cabello como símbolo de feminidad y, para encajar, tenemos que usar accesorios capilares. Creo que hay muchas mujeres que se dejan influir y se obsesionan con los laciados, gastan grandes cantidades de dinero, todo por entrar en un patrón de belleza absurdo. Qué diferente para los hombres si son calvos, así como Ud. por ejemplo: nadie les negaría el supuesto éxito, pero a las mujeres sí…".

QUÍTATE LA PELUCA YAMilagros tiene razón: ningún varón es marginado por ser calvo. Pero aquellas que padecen esa “enfermedad rara” entre las mujeres se enfrentan a múltiples conflictos cotidianos si exhiben su calvicie: shock en el trabajo, entre los amigos, traumas con sus relaciones sentimentales… Es toda una pesadilla: vivimos en una sociedad que idolatra el cabello femenino.

Le pido a Milagros que amplíe su caso. Ella sufre de alopecia areata, que afecta su cabeza y cejas: "Usé peluca muchos años: me autodefinía como una 'Barbie chola'. Se margina a las calvas, creen que tenemos enfermedades graves. Yo fui adicta a las pelucas, como las hay a las extensiones y los laciados. La naturaleza nos quitó el derecho al cabello, pero lo demás nos lo quita la sociedad".

Hay que luchar por ofrecer MUCHOS CÁNONES de belleza, no uno solo. El secreto de la belleza personal está en el interior de cada una, no en parecerse a esa conductora cuyo peinado cuesta horas de producción y el esfuerzo de varias profesionales. Milagros también superó su complejo y ya no usa peluca: "Ahora me acepto y amo lo que soy".

La valentía de Milagros la hace aún más bella.

Por: Hernán Migoya (sexo21@peru21.com)