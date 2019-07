¿Se puede tener una relación consigo mismo? Qué es y qué implica ser autosexual

¿Te imaginas no poder sentir atracción ni deseo sexual por hombres ni mujeres, pero si por ti mismo? Esto es lo que viven losautosexuales , quienes solo pueden complacerse sexualmente pensando en ellos mismos. En conversación con BBC Mundo, una mujer (que prefirió mantenerse en el anonimato) dio su testimonio.

"Desde hace años me masturbo principalmente con imágenes o fantasías de mí misma.Me imagino tumbada desnuda en la playa, o recuerdo alguna vez en la que me toqué en el baño mientras mis compañeros estaban abajo. Si es otro el que me toca, simplemente no disfruto de la misma manera", señala.

"Para mí, va más allá de la masturbación. Lo que siento es una profunda e instintiva atracción hacia mí misma tanto si estoy sola como si estoy con un novio. Para mí es distinto. Mientras que sí disfruto del sexo con otras personas, tengo que estar pensando en mí y tocándome para llegar al orgasmo", agrega.

Asimismo, la mujer señaló que muchos autosexuales también son autorománticos, lo que significa que también les gusta la idea de salir con ellos mismos.

Según su testimonio, la autosexualidad va un paso más a la idea de quererse, mimarse, tener una sana autoestima o disfrutar del placer sexual a solas.

"Es la capacidad de tener una relación romántica y sexual con nuestra persona. Puede que hasta en exclusiva", precisa.

NO CONFUNDIR

En conversación con el diario El País , la sexóloga Emma Placer señala que la autosexualidad no debe confundirse con narcisismo ni masturbación compulsiva

"Igual que los heterosexuales se sienten atraídos por personas de otro sexo y los homosexuales por personas del mismo sexo, los autosexuales se sienten atraídos por sí mismos", explica.

"Es fácil confundir el narcisismo con esta orientación, pero tiene algunas diferencias fundamentales, sobre todo porque el trastorno de la personalidad narcisista necesita publico", agrega la experta.

Para Emma Placer, un narcisista "se quiere mucho y se siente muy especial, pero espera que los demás lo reconozcan, necesita su admiración, es una personalidad arrogante extrema".

En el caso de los autosexuales, "se hace por puro placer, y no afecta a su vida cotidiana, la masturbación no es el centro de todo, simplemente es su manera de tener relaciones sexuales con la persona que más les gusta en el mundo: ella misma".

¿SE PUEDE TENER UNA RELACIÓN CON UNO MISMO?

La terapeuta sexual Bernard Apfelbaum, en 1989, definió la autosexualidad como la dificultad para sentir atracción sexual por otras personas.

La experta señala que esto no implica "necesariamente" que no se tengan relaciones sexuales con otras personas, sino que simplemente sus cuerpos no despertarían el mismo deseo.

En una publicación en Medium, la escritora Ghia Vitale narra así su propia experiencia como autosexual y autorromántica: "Salgo a tomar un café, salgo a pasear por la naturaleza, me visto con lencería y me acurruco a mí misma, o simplemente me siento en la oscuridad y disfruto de mi propia presencia".

"Como autorromántica, experimento la relación que tengo conmigo misma como romántica. Y como la relación que tengo conmigo misma es romántica, me trato a mí misma como si tratara a un amante. Mi tiempo a solas para mí es esencialmente sagrado", puntualiza.