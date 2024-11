'Días Que No Vuelven': Artistas se unen en defensa de los derechos de los pacientes oncológicos

Reconocidos artistas como Leslie Stewart, Farik Grippa, Carlos Thornton, Joselito Carrera, Nicolás Fantinato, Ramón García, Marco Polo Campos, Dayiro Castañeda, Karla Medina, Susan Prieto, Rubi Palomino, Francis Herrera y La Tigresa del Oriente, entre otros, se unieron a la campaña de concientización “Días Que No Vuelven” de Por Un Perú Sin Cáncer.

Esta campaña tiene como propósito educar a la sociedad sobre los derechos de los pacientes oncológicos, tanto en servicios de salud públicos como privados, y brindarles herramientas para hacer valer esos derechos.

Durante el evento, artistas e influencers se sumaron como embajadores de “Días Que No Vuelven” para visibilizar las dificultades que enfrentan los pacientes oncológicos en el acceso a atención y tratamientos. La campaña resalta los desafíos diarios en los centros de salud, donde los pacientes frecuentemente reciben respuestas frustrantes como: "No hay citas, regrese el próximo mes", "No tenemos medicinas" o "Su seguro no cubre tratamientos oncológicos", afectando también a sus familias.

Leslie Stewart, vocera y embajadora de “Días Que No Vuelven”, hizo un llamado a todos los pacientes oncológicos y sus familias a conocer sus derechos, entre ellos el acceso gratuito a despistajes, tratamientos y medicinas. Stewart también invitó a informarse sobre los procedimientos para activar procesos de reclamo o denuncia y otras acciones legales que les permitan exigir sus derechos.

"Por Un Perú Sin Cáncer" pone a disposición la plataforma web www.diasquenovuelven.com, un espacio donde los usuarios podrán encontrar información detallada sobre cómo afrontar estas situaciones a través de un reclamo o denuncia. También recursos para que los pacientes conozcan más sobre sus derechos y las acciones que pueden tomar para asegurar una atención digna.

