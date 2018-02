¿Qué hacer si no apruebo el examen de ingreso a la universidad?

MOTIVOS

¿En qué te equivocaste? ¿Fue más por un tema emocional o por falta de preparación académica? La idea no es torturarse por los errores cometidos, sino aprender de ellos para no repetirlos en situaciones similares.

DIÁLOGO

En muchos casos, no entrar a la universidad no es solo un revés para el postulante, sino también para la familia. Superada la frustración inicial, es necesario conversar con los padres o tutores. El apoyo es vital.

MIRADA REALISTA

Si bien parece el fin del mundo, no ingresar a la universidad es solo un desafío no superado. Usar el término “fracaso” es exagerado, pues con preparación y compromiso se puede lograr el objetivo en una próxima oportunidad.

REFLEXIÓN

Después de rendir el examen y procesar no haber ingresado, es buen momento para evaluar algo fundamental: ¿era la carrera que realmente quería? Si es así, adelante, siga con la preparación. Si no, no tema replantear el rumbo.

A LA CARGA

Ya con más fuerza de voluntad, es hora de planear el siguiente desafío: rendir un nuevo examen de admisión. Averigüe cuándo será, busque asesoría, diseñe un calendario de preparación.