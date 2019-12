Faltan pocos días para Año Nuevo y siempre hay un amigo que piensa llamar a su ex pareja. Llega las 12:00 a.m. del 1 de enero, todos festejando, brindando y abrazándose, y de pronto, recibes un mensaje o un llamada de esa persona que tanto quisiste (o aún quieres). ¿Qué haces?

Ante esta típica situación te presentamos cinco consejos útiles para saber cómo actuar ante el constante insistencia de esa persona que ya no deseas más en tu vida.

5 CONSEJOS QUE DEBES TOMAR EN CUENTA

1. ¿TIENEN AMIGOS EN COMÚN? PÍDELES QUE LO/A ACONSEJEN

Cuando acaban las relaciones sentimentales, es normal que ambos compartan amigos en común. Si tienes confianza con alguno de sus amigos, pídele que lo aconseje correctamente para que cometa este tipo de errores.

2. DIVIÉRTETE PRIMERO Y CONTÉSTALE DESPUÉS DE FIESTAS (O NI LE CONTESTES)

Si es un mensaje, no te sientas comprometido/a a responder al instante. Esa persona no tuvo el suficiente coraje para mantenerte en su vida, entonces ¿por qué tú deberías tener el ímpetu de contestarte cuando él/ella quiera?

3. SI LLEGAS A RESPONDER, NO SEAS DURO CON ÉL/ELLA

Probablemente, una de las partes ya superó a la otra. Si es tu caso, no seas duro/a con esa persona. No todos somos iguales y lo mejor es intentar ser empático.

4. CONTÉSTALE PERO NO LE DES IMPORTANCIA, LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE

Lo cortés no quita lo valiente. Puedes contestarle, pero (si no deseas volver a retomar la relación) lo mejor sería que no le prestes tanta importancia. Nada de dar muestras de una posible reconciliación.

5. SI RESPONDES, HAZLE ENTENDER EL DAÑO QUE LE HACE ESA LLAMADA O MENSAJE

Uno puede tratar de ser empático con su ex pareja, pero la otra persona debe entender que volver a tomar contacto puede hacerle mucho daño. En caso que el capítulo esté cerrado, lo ideal sería explicarle por qué no debería volver a llamarte o escribirte.