Nuevo año, costumbres viejas. Tomando ventaja de las fiestas de fin de año, muchas personas (inducidas por las grandes cantidades del alcohol que ingieren) llaman o envían mensajes a sus ex parejas.

Llega las 12:00 a.m. del 1 de enero de 2020, todos festejando, brindando y abrazándose, pero siempre hay uno que le entra la nostalgia y se le ocurre tomar su celular para contactar a esa persona que tanto quiso (o aún quiere).

Ante esta constante problemática por Año Nuevo, te presentamos cinco consejos útiles para evitar llamar a tu ex pareja durante estas fechas.

5 CONSEJOS QUE DEBES TOMAR EN CUENTA

1. SI TOMAS DE MÁS, ENCARGA TU CELULAR A UN AMIGO RESPONSABLE

Siempre habrá un buen amigo que estará dispuesto a cuidarte a ti y tu celular. En caso hayas tomado de más, esta persona se encargará de mantenerte alejado de tu teléfono móvil y así evitará que llames a tu ex pareja.

2. INTENTA PASARLA BIEN (NO PIENSES EN EL PASADO) Y HAZ NUEVAS AMISTADES

Mente ocupada no extraña a nadie. Si realmente la estás pasando bien, no recordará ni el nombre de tu ex pareja. Intenta hacer nuevos amigos o conocer a alguien más que ocupe su lugar.

3. SI TIENES UNA NUEVA PAREJA, PROCURA PASAR EL AÑO CON SU COMPAÑÍA (PROBABLEMENTE SU PRESENCIA SEA UN GRAN IMPEDIMENTO PARA QUE LLAMES A TU EX)

En caso tengas una nueva pareja y aún no olvides a tu ex, intenta pasar las fiestas con tu reciente media naranja. La presencia de esta persona en tus celebraciones por Año Nuevo (posiblemente) evitaría que llames a tu ex pareja.

4. UTILIZA APPS QUE IMPIDAN QUE LLAMES A TU EX PAREJA

Una de las últimas medidas. Si sientes que no tienes la capacidad suficiente para controlarte en estas festividades, intenta utilizando apps especializadas en evitar que llames a tu ex.

Podrás encontrar y descargar gratuitamente varias de estas aplicaciones en la Play Store o la App Store.

5. SIMPLEMENTE BLOQUÉALA/O Y TEN AMOR PROPIO

Posiblemente el consejo más difícil de aceptar. Si tiene suficiente amor propio y respeto por tu persona, lo más probable es que no necesites ni siquiera bloquear a tu ex pareja.

En caso no tengas el suficiente autocontrol, siempre existirá la opción de bloquear cualquier tipo de probable comunicación.