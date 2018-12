Año Nuevo 2019: ¿Qué hacer si tu ex te llama a las 12:00 a.m.? Sigue estos consejos Te presentamos cinco consejos útiles para saber cómo actuar ante el constante insistencia de esa persona que ya no deseas más en tu vida.

- / - Todos festejando, brindando y abrazándose, y de pronto, recibes un mensaje o un llamada de esa persona que tanto quisiste (o aún quieres).(GETTY/Referencial) - / - (GETTY) - / - (GETTY) - / - (GETTY) - / -