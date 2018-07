¿Qué es el amor? Marco Aurelio Denegri lo explica en ocho puntos [VIDEO]

El intelectual Marco Aurelio Denegri falleció el último viernes por problemas gastrointestinales, pero dejó un largo legado de entrevistas, diálogos y análisis sobre los diversos temas que aquejan a la sociedad, uno de ellos fue explicar lo que significa el amor.



Denegri empieza haciendo una analogía entre la cola del pavo real y la pareja porque "despliega su amor y se ufana de él". Con esa introducción se aventura a hablar de forma general sobre el amor en ocho puntos que aquí recopilamos.

1. No se puede amar por mandamiento. Amamos al prójimo, cuando lo amamos, porque nos nace hacerlo, no porque nos lo ordenen o manden, ni aunque sea Dios el mandante. No existe el deber de amar.

2. No se puede amar universalmente. Amamos a una persona o a algunas personas, pero no a todas las personas. En esa línea, citó al filósofo José Ortega y Gasset, quien consideró que el amor es el gran organizador de las distancias y arquitecto de las jerarquías.

3. Es indeseable proclamar a los cuatro vientos que el amor es la respuesta, si no se ha averiguado bien cuál es la pregunta.

4. El amor sin el conocimiento de uno mismo es manco. Ejemplificó al Torá (texto religioso judaista) como el más valioso porque gracias a ella se puede conocer la rectitud de una acción y la rectitud de la intención íntima.

5. El amor no crece con espontaneidad vegetal. El amor es un arte. Es necesario comprender la inutilidad de hacer elogio de la luz y predicarla cuando nadie puede verla, hay que enseñar al hombre primero el arte de ver y de la misma manera enseñarle el arte de amar.

6. Nuestra cultura concede extraordinaria importancia al amor , sobre todo al amor romántico. nuestra cultura es atípica, en otras culturas se considera lamentable y una desgracia toda esa historia que tanto nos gusta del fuego de la pasión y las uniones emocionales violentas.

7. Nuestra cultura ha tenido la ocurrencia de meter en el mismo saco: amor, sexo y matrimonio, creyendo hacer una gran cosa, sin darse cuenta de que semejante combinación es disfuncional.

8. Suscribió la siguiente declaración evangélica de Jorge Luis Borges: "felices los amados, los amantes y los que pueden prescindir del amor" .