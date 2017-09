¿Por qué la masturbación sigue siendo un tabú?, ¿Puedo evitar que el sexo oral me produzca náuseas?, ¿Es normal fantasear con una mujer aunque seas heterosexual?, quizás son algunas preguntas que te has hecho y no has encontrado una respuesta que te deje satisfecho.



Pues bien, Esperanza Gómez —la famosa actriz porno colombiana— te responde, a través de su canal en YouTube, todas esas preguntas sobre sexo que nunca te atreviste a hacer.

En el video, Esperanza Gómez asegura que es normal fantasear con una mujer aunque seas heterosexual, “pues los científicos dicen que el 90% de las mujeres somos lesbianas pasivas, que no queremos aceptarnos porque se supone que no es algo natural” y recomendó que si tienes la oportunidad de vivir esa experiencia, lo hagas.

Asimismo, ante la interrogante de si un hombre puede ser multiorgásmico, Esperanza Gómez asegura que es algo difícil pero no imposible de lograr y brinda algunos consejos para poder conseguirlo. Mira el siguiente video y te sorprenderás con otras respuestas más: