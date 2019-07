3 cortes de cabello que son tendencia este invierno ¡Temporada nueva, corte nuevo! Sin embargo, elegir el corte de cabello ideal no es tarea fácil, más si el look que planeas no se ajusta a tu tipo de rostro o cuentas con poco volumen, entre otras cosas.



A través de Instagram, Hailey Baldwin negó rumores de embarazo. (Foto: AFP) A través de Instagram, Hailey Baldwin negó rumores de embarazo. (Foto: AFP)