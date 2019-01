10 propósitos para que el 2019 sea un año espectacular [FOTOS]

Año Nuevo es una excelente oportunidad para que las personas que tienen objetivos actualicen su lista de pendientes y se comprometan a concretar sus metas.

Si te resulta complicado organizar tus propósitos para este 2019, te recomendamos algunos que te ayudarán a iniciar una etapa diferente en tu vida.

1. Lee más libros ¡Y terminar los que tienes pendientes!

No pierdas esta sana costumbre. Intenta terminar aquellas lecturas pendientes de años anteriores y evita dejar de lado el papel. Si eres una persona ocupada, un libro al mes puede ser una buena forma de empezar a retomar este pasatiempo.

2. Mira buenas películas (y trata de salir al cine)

​Menos Netflix y más acción. Dejar la comodidad de casa puede ser beneficioso, más aún si estás acostumbrado a estar encerrado y concentrado en las plataformas de streaming. Ver películas en una sala de cine es una actividad que puedes hacer solo o acompañado.

3. Termina ese proyecto personal inconcluso al que le das mil vueltas

​Consigue un calendario y planifica tus actividades para las próximas semanas. Puedes utilizar tu celular para anotar pendientes y organizarlos por días. La satisfacción de terminar una meta es única.

4. Cierra etapas (en castellano: no regreses con el ex)

Las relaciones comienzan a ser tóxicas cuando los involucrados no saben poner fin a una situación que ya no da para más. Si decidiste iniciar el 2019 soltero o soltera, te recomendamos continuar enfocado en tus proyectos personales y olvidar la idea de regresar con tu ex.

5. Viaja a nuevos destinos cada vez que tengas días libres

​En el año habrá varios feriados largos y fines de semanas que puedes aprovechar para hacer una rápida salida de tu ciudad. Hay miles de destinos esperando por ti. Cambiar de aire permite refrescar la mente y al reincorporarte a tus labores lo harás de mejor humor.

6. Aléjate de los placeres culposos y los vicios

El cigarro, el exceso de bebidas alcohólicas, las comidas con exceso de calorías, son algunas de las cosas que deberías alejar de tu vida este 2019. Cuida tu cuerpo y permítele disponer de todas las energías necesarias para cumplir con tus objetivos.

7. Escucha a los más experimentados de casa

​La edad, las preocupaciones y los deberes muchas veces nos alejan de nuestra familia, especialmente de nuestros padres y abuelos. Es importante brindarles el tiempo necesario mientras permanezcan con nosotros. No hay nada mejor que aprender de su experiencia de vida.

8. Adopta una mascota

​¡Deja ingresar a un nuevo integrante a tu familia! Adoptar un perro o un gato no solo te ayudará a ser responsable sino que te permitirá conocer un lado sensible que quizás tenías oculto. Los animales son excelentes aliados en el hogar y traen alegría cuando es necesario.

9. Arriésgate a probar cosas nuevas

​Evita las negativas cuando se trate de probar o vivir experiencias. ¿Hacer parapente? Sí. ¿Probar una comida exótica? También. ¿Hacer bicicleta de montaña? Por qué no. Trata de ser positivo con respecto a nuevas vivencias.

10. Conoce nuevas personas

Conocer diferentes realidades te permitirá tener un panorama más amplio de lo que es la vida. Socializar no es complicado si estás de buen humor y con las ganas de querer conocer y aprender. Un viaje, permanecer activo en las redes sociales, ingresar a grupos de acuerdo a tus intereses, te facilitará conocer a nuevas personas.