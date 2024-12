Reino Unido: Sacrifican 100 perros American Bully XL al mes

La raza de perros American Bully XL se prohibió en Reino Unido a comienzos de año. Tras esta decisión, al menos 100 de estos canes son sacrificados al mes.

Esta medida se tomó luego de que se notara un aumento en los ataques de estos animales. Para Lisa Willis, una de las mujeres mordida por esta raza, la ley es "inútil".

"Pensé que me iba a matar" (…) "Era tan poderoso que literalmente colgaba de mi brazo y no importaba lo que hiciera, no podía quitármelo de encima", dijo la mujer de 55 años de Norfolk.

Según BBC, las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales informaron que los costos de alojar en jaulas a miles de estos animales, se multiplicaron por seis, hasta llegar a más de US$31 millones al año, siendo un gasto que no se quiere afrontar más.

Cuando se introdujo la ley, el gobierno de Reino Unido estimó que había alrededor de 10.000 perros American bullies de tamaño XL en Inglaterra y Gales, pero la cifra se quedó corta.

Hay más de 57.000 de esos perros registrados en el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (Defra).

Desde el 1 de febrero de este año, tener un perro de esta raza en Reino Unido es un delito penal.

