El mejor recuerdo de tu mascota: inmortaliza su figura o ríndele homenaje en su ausencia

Si eres amante de las mascotas seguro la propuesta de Milimalismos, un emprendimiento de Milagros Esquivel Naito te encantará. La conocimos en la Feria de Cerámica El Mercado, que se realizó hace unos días en Miraflores. Y entre hermosas tazas y piezas de arte encontramos sus figuras de perros y gatos que nos sorprendieron gratamente.

"Después de muchos años en un trabajo corporativo, gracias a la iniciativa de mi amiga escultora Camincha Mulanovich, se abre un espacio de coworking donde nos juntamos varios compañeros que ingresamos a la facultad de arte en el año 90. Todos con proyectos diferentes. Mi primer retrato canino fue el de Capuchino, el perro de Camincha. Y luego seguí con los perros de mis compañeros. Siempre he sido animalera y doglover al 100% así que de repente me vi inmersa haciendo -al comienzo- ositos, zorros, ballenas y focas, pero cuando empecé con los retratos personalizados de perros, primero, y gatos después, ya no pude hacer ningún otro animal. Me gusta conversar con los dueños y que me cuenten las historias de sus mascotas y también de las que ya no están. Yo perdí a uno de mis perros este año y entiendo que los dueños quieren ver algo de sus engreídos en mis retratos", cuenta Milagros.

Si bien, como ella misma menciona, muchos quieren a sus engreídos en una hermosa pieza de cerámica, otros que han perdido a sus peluditos le piden retratar a ese ser tan querido que ya no está en casa. Sin duda, un lindo homenaje para recordarlos siempre.

Imagen

Las hermosas piezas son de arcilla de gres de alta temperatura.

Imagen

Imagen

Imagen

