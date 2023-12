Xiaomi ya hizo una costumbre el lanzar, en la segunda mitad del año, sus nuevas propuestas de smartphone de gama alta, y en esta oportunidad nos sorprende con el 13T, un equipo pensado principalmente para desatar al fotógrafo aficionado que sabemos que muchos llevamos dentro.

Con un sistema de cámaras y un abanico de opciones para jugar y conseguir mejores tomas, este smartphone sorprende en cuanto a lo que podemos captar, dando facilidades a quien no tiene una gran cámara fotográfica a la mano. A continuación sus principales especificaciones técnicas:





XIAOMI 13T





PANTALLA

AMOLED 6,67″ 2712 x 1220 | 144 Hz | hasta 2600 nits | Gorilla Glass 5

PROCESADOR

MediaTek Dimensity 8200 Ultra (4 nm)

SISTEMA OPERATIVO

Android 13 | MIUI 14

GPU | RAM

Mali-G610 MC6 | 8 o 12GB + 4GB virtual

ALMACENAMIENTO

256 GB | UFS 3.1 | sin expansión microSDXC

CÁMARAS

Cámara principal: 50 MP, f/1.9, 24mm, 1/1.28″, 1.22µm, PDAF, OIS

Cámara Ultra gran angular: 12 MP, f/2.2, 15mm, 1/3.06″, 1.12µm

Cámara telefoto: 50 MP, f/1.9, 50mm, 1/2.88″, 0.61µm, PDAF, 2x zoom óptico

Cámara frontal/selfie: 20 MP, f/2.2, 0.8µm

CONECTIVIDAD

5G | WiFi6 | GPS | NFC | emisor IR | USB-C 2.0

AUDIO

Parlantes estéreo | 24-bit/192kHz audio | HDR10+ | Dolby Vision

SEGURIDAD

Sensor de huella bajo pantalla | Reconocimiento facial | IP68

AUTONOMÍA

5000 mAh | 67W

DIMENSIONES

162.2 x 75.7 x 8.5 mm | 193 gramos





SISTEMA DE CÁMARAS





Empezamos por lo más importante de este equipo y que Xiaomi se asegura que notemos: su sistema de tres cámaras. Este consta de una cámara principal de 50 MP, una cámara gran angular de 12 MP y una cámara teleobjetibo de 50 MP que es el equivalente a usar una lente de 50 mm, para capturar imágenes más vívidas. El equipo hace un trabajo notable gracias a su sensor Sony IMX 707, consiguiendo estabilidad de color y contraste, además de lograr un bokeh impresionante (ese típico y hermoso desenfoque que siempre queremos obtener en nuestras fotos).

Una de las opciones que más llama la atención es poder elegir el formato de las imágenes que se quieren capturar, entre el JPG y el RAW. Este último es un formato con mayor cantidad de información en la imagen, y a mayor información en una imagen, mejor calidad y versatilidad para editarla.

Para corroborar lo mencionado, participamos en la Master Class de Xiaomi, realizada en la ciudad del Cusco a cargo de la fotógrafa profesional Florence Goupil, quien nos enseñó a usar todo el abanico de opciones en fotografía que ofrece el nuevo 13T. A continuación algunas muestras de nuestro recorrido fotográfico:

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)

Master Class con Xiaomi 13T. (Foto: Alvaro Treneman)





PANTALLA





La AMOLED de 6,67 pulgadas consigue un rendimiento mejorado y una brillantez sorprendente, incluso bajo la luz del sol, gracias a sus 2600 nits. A todo esto se suman la frecuencia de actualización de hasta 144 Hz, que aumenta la fluidez de prácticamente cualquier movimiento que reproduzca el panel, principalmente los videojuegos, una función cada vez más popular entre los usuarios y que las compañías tienen siempre en cuenta. Colores y grises bastante nítidos y una respuesta táctil notable.









RENDIMIENTO Y BATERÍA





No es de extrañar que este gama alta sorprenda con un rendimiento eficiente, esto es debido al MediaTek Dimensity 8200 Ultra, un procesador que ofrece un gran balance entre potencia y eficiencia energética, características importantes para un smartphone de esta categoría. Consigue que sintamos este gran rendimiento no solo por sus 4 nm (a menor distancia, menor recorrido eléctrico), sino que el equipo mismo viene con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, que refuerzan la experiencia.

Los smartphones en este rango mejoran considerablemente sus baterías y la duración de estas, y el 13T no es la excepción, pues viene con una de 5000 mAh que ofrece autonomía de hasta 16 horas con reproducción de video, según la marca. Por mi parte, el equipo me duró cerca de dos días con el uso cotidiano al que lo sometí, ya sabes, redes sociales, whatsApp, fotos y algún que otro video. Lo que ya es fijo en estos equipos es su carga rápida, en este caso en particular, conseguimos una carga de 100% en aproximadamente una hora.





DISEÑO





Ok, convengamos que no es el equipo más bonito de Xiaomi o del mercado en general. De hecho, el material con el que está confeccionado luce brillante, pero su sensación al tacto no es lo que esperaba. Se quedan marcadas las huellas digitales y aunque no se resbala de las manos como los equipos de otras marcas, siempre se espera un acabado diferente cuando se trata de un gama alta. La compañía parece haber puesto sus esfuerzos en los componentes que gusten a un público específico.





CONCLUSIONES





El Xiaomi 13T es un equipo bastante equilibrado con una serie de características y componentes pensados para el usuario correcto, aquel aficionado a la fotografía que busca conseguir mejores tomas pero sin tener una gran cámara profesional de por medio. Su rendimiento es impecable y la batería de gran duración.

La certificación IP68 es un punto a resaltar por ser la primera de esta gama de equipos. Como se sabe, la certificación IP es la que mide los diferentes niveles de protección contra polvo, agua y cuerpos extraños. La IP68 es una de las clasificaciones más altas, que permite sumergir el quipo a una profundidad de 1,50 m hasta por una hora, sin que los componentes internos sufran ningún desperfecto.

La cámara selfie de 20 MP no es que sea mala, de hecho se consiguen buenos resultados, siempre que se cuente con la luz suficiente. En donde baja un poco la calidad es al momento de grabar video, en donde la luz es la clave siempre. Pero siendo honesto, el sistema de tres cámaras frontales se llevan todo el protagonismo al momento de capturar momentos.

Algo que ha llamado la atención de los seguidores de la marca es la falta del sello de Leica en este nuevo equipo. Un detalle que para muchos pasa desapercibido, pero no para los que siguen de cerca a la marca en otros mercados. Resulta que parece ser un tema más de licencias de uso que de reducción de componentes. Los amantes de la fotografía no deberían preocuparse, pues tienen un sistema de lentes y cámaras sorprendente en este equipo, pero se entiende el sobresalto al no contar con el sello distintivo de Leica.









