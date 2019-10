Muchos lo han sentido y no se han preguntado por qué sucede. ¿Alguna vez has estado en la calle y de la nada sentiste que tu smartphone vibraba, pero pensabas que era una alerta de WhatsApp, no había nada? Algunos lo llaman la “vibración fantasma”.

Si te respondiste que es pura paranoia, te decimos que estás equivocado. Se trata de algo totalmente normal y le ocurre hasta un 80% de la gente, según explicaba un investigador de la Universidad Sheffield, Tom Stafford, en un artículo para la BBC.

Según Stafford la “vibración fantasma” se da porque es una reacción natural del cerebro, que prefiere un falso aviso a la posibilidad de perder una llamada importante.

Algunas personas la conocen como "la vibración fantasma". (Foto: Getty Images)

Nuestro cerebro recibe cuatro formas diferentes de estímulo: hay estímulo y decide que hubo una vibración; hay estímulo y decide que no lo hay; no hay estímulo y decide que no lo hay; y no hay estímulo pero decide que sí lo hay. Cuando se produce este último caso es cuando se produce la “llamada o notificación fantasma”.

Para prevenir “despistes”, nuestro cerebro tiende a emular estímulos. Nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma, odia que perdamos una notificación o una llamada importante.

Por ello, en el caso del teléfono móvil, tiende a interpretar la situación de forma errónea, haciéndonos creer que hemos sentido una vibración cuando, en realidad, no ha sido así.

Ahora que ya lo sabes, es mejor siempre comprobar si tienes uno de estos síntomas con el celular antes de chequear tu bandeja de notificaciones.