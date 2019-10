Rumores: Se ha dado el caso de que los rumores transmitidos en WhatsApp generan no solo una serie de desinformación, sino también el caos, la paranoia y hasta la matanza. Tal es el caso de lo sucedido en la India. De acuerdo con el diario The New York Times, una serie de mensajes se difundían en la plataforma en donde describían a grupos de secuestradores de niños. ¿Recuerdas el caso de trata de personas en Lima?