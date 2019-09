¿Te has equivocado en mandar un mensaje a una persona que no seleccionaste como contacto? ¡Cuidado! En las últimas horas se ha reportado a través de las redes sociales que la función “eliminar para todos”, la misma que te permite borrar un mensaje de por vida, no está funcionando.

Si al momento que pulsaste sobre el texto erróneo y luego seleccionaste “Eliminar para todos” no se suprimió tu escrito, no te preocupes, de momento esta herramienta, a la que muchos han encontrado gusto, está fallando en todo el mundo.

Cuando aparece la leyenda: ¨Este mensaje fue eliminado¨, se supone que la persona lo logró. Los pasos son simples: Basta con seleccionar el mensaje, hay que mantenerlo presionado y esperas a que aparezca la opción eliminar, ya sea para ti o para todos. Pero esto no se genera pese a que lo intentes a cada rato.

Al parecer este error no es para todas las personas. Los que cuentan con un terminal con sistema operativo Android, podrán seguir haciendo esta función como si no hubiera pasado nada.

Al parecer la función "eliminar para todos" no funciona en los terminales de Apple.

El problema está centrado solamente en aquellas personas que han intentado "eliminar un mensaje" en WhatsApp usando un iPhone. Pese a que la compañía lanzó la función para todos los que usen la aplicación, se están reportando problemas, por parte de los usuarios con un dispositivo Cupertino.

Se desconoce si la empresa ahora perteneciente a Facebook lanzará una nueva actualización para poder solucionar este percance que tiene a varios inmutados.