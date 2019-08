WhatsApp: este es el significado del emoji de corazón amarillo que no es suerte

¿Sabías que el emoji del corazón amarillo no es suerte? WhatsApp es la aplicación de mensajería rápida que todo el mundo usa para poder comunicarse. A través de ella no solo se envían gran cantidad de texto, sino también stickers, GIF, videos, fotos, etc.

Los emojis de WhatsApp se han convertido parte esencial de las conversaciones. La mayoría los usa para expresar gran cantidad de emociones como felicidad, tristeza, alegría, sonrisas, calor, frío.

Pero hay un emoticón que llama la atención. Es el caso del corazón amarillo que la mayoría lo conoce como de suerte.

Otros cibernautas indican que es un corazón enfermo, otros simplemente que es brillante. Sin embargo, están totalmente equivocados.



¿Te has dado cuenta de este emoji? Los corazones de WhatsApp significan varias cosas. Conoce qué es cada uno. (Foto: WhatsApp)

El corazón amarillo es usado para expresar que entregas un amor sin condiciones, sin mentiras, sin resentimientos.



WhatsApp está a punto de integran nuevos corazones en su actualización para septiembre. Si no conoces qué significa el color de cada uno de ellos, entonces aquí te dejamos su interpretación según Emojipedia:

Corazón rojo: Si ya tienes a alguien especial, este sin duda es el corazón que debes enviar. Tradicional. El rojo expresa algo más que amistad, expresa más bien deseo.

Corazón verde: El color verde representa crecimiento, fertilidad, es por eso que este emoji puede causar celos por un amor estable, con esperanza y de paz. Una pareja mantiene una relación serena a pesar que hay personas que envidian esta relación.

Corazón azul: El más triste de todos. Aunque es un amor estable, el corazón color azul ya no expresa la pasión que debe afluir en una relación. Una relación en la que ya se apagó la llama, en la que la pareja ya no tiene sensualidad.

Corazón púrpura: Un corazón morado o violeta o púrpura simboliza un amor prohibido, un amor oculto. Una relación entre amantes, entre parejas que viven una relación furtiva.

NUEVOS EMOJIS EN WHATSAPP

WhatsApp integrará serán este 2019 junto 230 nuevos emojis entre los que se encuentran el mate argentino, algo que los sureños pedían desde hace tiempo; el falafel, y hasta el tuk tuk.



Según la web de Unicode los nuevos miembros de este “selecto grupo” fueron elegidos luego de que su Subcomité de Emojis “analizara miles propuestas enviadas por los usuarios” en todo el mundo, que tenían que incluir las razones por las que deberían ser incluidos en el listado y otros datos.