WhatsApp incluirá el 'modo vacaciones' para que nadie te moleste

Para muchos es bastante molesto ver que, pese a estar silenciados, los chats o grupos de chats de WhatsApp siguen mostrando sus notificaciones en forma de globo dentro de la aplicación .

Este hecho motivó a que la propia aplicación, de propiedad de Facebook, desarrolle un modo silencioso verdadero, que no solo no suene, sino que no te muestre las notificaciones de ningún tipo en los chats que elijas o por las temporadas que prefieras.

Este 'modo de vacaciones', que ya se encuentra disponible para los dispositivos Android, resultará muy interesante para los usuarios de iOS, para los que estará disponible próximamente, informa Hipertextual.

Se trata de una función que cambia el comportamiento de la aplicación respecto al archivamiento de los chats. Resulta que cuando recibimos una notificación, WhatsApp desarchiva automáticamente la conversación de ese chat en particular. Con esta nueva función, los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente por lo que no mostrarán notificaciones de nuevos mensajes hasta que el usuario decida desactivar la opción.

Sin embargo, resulta ser un arma de doble filo, ya que si olvidamos desactivar la opción a un chat específico, este nunca aparecerá en nuestra lista de chats activos.