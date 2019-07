WhatsApp: cómo saber si alguien me ha bloqueado en la aplicación ¿Cómo reconozco si un contacto me ha bloqueado o simplemente ha cambiado de celular y ya no contesta? Sigue estos pasos en WhatsApp.

Conoce cuáles son los pasos para saber si una persona te ha bloqueado o no de la aplicación de WhatsApp. (Foto: WhatsApp) Conoce cuáles son los pasos para saber si una persona te ha bloqueado o no de la aplicación de WhatsApp. (Foto: WhatsApp) Conoce cuáles son los pasos para saber si una persona te ha bloqueado o no de la aplicación de WhatsApp. (Foto: WhatsApp)