WhatsApp: conoce el real significado del emoji del corazón negro de la app

WhatsApp cuenta en su plataforma con seis categorías de emojis, entre los cuáles observamos las caritas amarillas, los alimentos, animales, estados del tiempo, números y símbolos geométricos, así como corazones.

Es este último apartado el que genera mucha gracia en los usuarios que usan WhatsApp para poder comunicarse con sus seres queridos, amistades, pareja, etc.

Si alguna vez has querido enviar un corazón, habrás notado que hay de todos los colores: amarillo, púrpura, azul, verde, rojo, etc.

¿Qué significa el emoji del corazón negro? Si alguna vez lo usaste, puede que lo hayas utilizado de manera incorrecta. Aquí te explicamos qué es.

Un corazón negro simboliza la pérdida de un ser amado, no sólo una pérdida física sino también de amor o desencanto. Esta separación definitiva e irreparable entre una pareja genera vacío, soledad y tristeza.



Estos son todos los emojis de corazón de WhatsApp. Cada uno de ellos guarda un significado oculto. ¿Sabes cuáles son? (Foto: WhatsApp)

Además el amor perdido implica nostalgia y la añoranza, por lo que será muy difícil establecer una nueva relación. Podría ser usado también por una persona que quiera expresar que aún guarda luto o que haya decidido entregar su amor eterno a la persona perdida.



Actualmente hay 16 diferentes estilos y colores de corazones en WhatsApp, cada uno con significado distinto al resto. Es importante que los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea sepan el significado de cada corazón para que envíen el corazón correcto.



Se espera que WhatsApp implemente nuevos corazones a partir de setiembre, entre formas y colores.

SIGNIFICADO DE LOS EMOJIS DE CORAZONES

Corazón rojo: Si ya tienes a alguien especial, este sin duda es el corazón que debes enviar. El rojo expresa algo más que amistad, expresa más bien deseo.Corazón amarillo: Se usa para expresar que entregas un amor sin condiciones, sin mentiras, sin resentimientos.Corazón verde: El color verde representa crecimiento, fertilidad, es por eso que este emoji puede causar celos por un amor estable, con esperanza y de paz. Una pareja mantiene una relación serena a pesar que hay personas que envidian esta relación.Corazón azul: El más triste de todos. Aunque es un amor estable, el corazón color azul ya no expresa la pasión que debe afluir en una relación. Una relación en la que ya se apagó la llama, en la que la pareja ya no tiene sensualidad.Corazón partido: Se usa para expresar el dolor o sufrimiento que se siente después de haber perdido a su amor a través de una traición o de un rechazo romántico o sentimental. El corazón partido simboliza el desamor.Corazones flotantes: Dos corazones separados simboliza que es un amor de lejos.Corazones unidos: Son dos corazones que giran juntos sobre un mismo eje. A diferencia de los dos corazones separados, este nos indica que el amor no está distante por mucho tiempo.Corazón creciente: Es aquel que da la sensación de latido.Corazón con estrellas amarillas: Es un amor que es capaz de despertar a alguien sin vida. Desde que amanece hasta que anochece el amos es infatigable e inagobiable.Corazón con lazo: Se usa para expresar que estás dispuesto a entregar tu vida, tu corazón con la finalidad de estar juntos. No puede tener muchas cosas para regalar, pero sí está dispuesto en entregar el corazón, un corazón sincero.