Waymo de Google prueba de esta manera sus autos sin conductor en tormentas | VIDEO

Waymo, la compañía de vehículos autónomos de Google , comenzó a realizar sus pruebas de autos en condiciones más exigentes, como lo es una zona desértica, donde existen incluso tormentas de arena.

Las dos grandes preocupaciones de seguridad en esta región desértica de Phoenix son los aguaceros repentinos que causan inundaciones y haboobs, paredes gigantes de polvo de entre 1,500 y 3,000 pies de altura que pueden cubrir hasta 100 millas cuadradas. Un haboob récord en julio de 2011 cubrió todo el valle de Phoenix, un área de más de 517 millas cuadradas.



Waymo lanzó una publicación en su blog que incluye dos demostraciones en video, donde muestran cómo los sensores en sus vehículos autónomos detectan y reconocen objetos mientras navegan a través de un haboob o tormenta de arena en Phoenix y también bajo la niebla en San Francisco. El vehículo en Phoenix fue conducido manualmente, mientras que el del video de niebla estaba en modo autónomo.



El motivo de los videos, señala Waymo, con cita de techcrunch.com, es demostrar cómo los vehículos reconocen objetos durante momentos extremos de baja visibilidad. Y, según se aprecia en las imágenes, sí lo hacen. En el caso del video donde hay un haboob, esta presenta el funcionamiento de sus sensores para identificar a un peatón que cruza una calle con escasa o cero visibilidad.

Waymo utiliza una combinación de LIDAR (dispositivo que permite determinar la distancia), radar y cámaras para detectar e identificar objetos. La niebla, la lluvia o el polvo pueden limitar la visibilidad en todos o algunos de estos sensores.



Waymo no protege los sensores afectados por un evento meteorológico en particular. En cambio, continúa tomando datos de todos los sensores, incluso aquellos que no funcionan tan bien en la niebla o el polvo, y utiliza esa información colectiva para identificar mejor los objetos.

Sin embargo, la idea no es forzar la marcha del auto cuando se presentan condiciones extremas, sino que detenga su marcha cuando capte que no es apropiado circular.

Esta compañía, que pertenece a Google, anunció el pasado 20 de agosto que realizará pruebas en las carreteras públicas de Florida, con el que busca experimentar el rendimiento del auto bajo una intensa lluvia.