Asus busca diferenciarse de la competencia en cuanto a laptops para el trabajo diario pero con aspectos interesantes para los diseñadores y editores de imagen y video. Aunque hay varias portátiles de 16 pulgadas con prestaciones para el trabajo diario en el mercado, la VivoBook Pro 16X es la primera con una pantalla OLED de 16 pulgadas y 16:10de relación de aspecto, características que le permite sobresalir en la experiencia de color que esta tecnología ofrece.

El equipo que puse a prueba vino con una CPU Intel Core i7-11370H y gráficos RTX 3050 Ti, lo que la hace ideal para la edición de video, renderizado 3D o photoshop. Pero para buscar diferenciarse todavía más de la competencia en equipos para creativos, la compañía también agregó el Asus Dial Pad, una función de marcación dentro del panel táctil que es excelente para aplicaciones como Adobe Photoshop o Premiere.

Sin embargo, la estrella del espectáculo es la pantalla OLED 4K de 16 pulgadas con soporte HDR y relación de aspecto 16:10. La pantalla está validada por Pantone y, según Asus, ofrece bajas emisiones de luz azul, una preocupación sobre la salud de nuestra vista que se agradece.

Como ya es costumbre, aquí el resumen de las especificaciones técnicas para los interesados en este equipo:

VivoBook Pro 16X OLED

Procesador

Intel® Core™ i7-11370H Processor 3.3 GHz (12M Cache, up to 4.8 GHz, 4 cores)

Gráficas

Intel® Iris Xe Graphics

NVIDIA® GeForce® RTX™ 3050 Laptop GPU, With ASUS Boost up to 1700MHz at 35W (50W with Dynamic Boost) NVIDIA Max-Q technology for peak performance and efficiency, GDDR6 de 4 GB

Pantalla

OLED 16,0 pulgadas, 4K (3840 x 2400) 16:10 aspect ratio, 0.2ms tiempo de respuesta, 550nits brillo máximo, DCI-P3: 100%, 1,000,000:1, VESA CERTIFIED Display HDR True Black 500, 1.07 billion colors, 70% less harmful blue light, SGS Eye Care Display, Relación pantalla-cuerpo:86 %

Memoria

Memoria DDR4 de 16 GB en panel, Memoria máxima hasta: 32GB

Almacenamiento

SSD de 512 GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0

Puertos E/S

1x USB 3.2 Gen 1 Tipo A

1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con pantalla/Power Delivery

2x USB 2.0 Tipo A

1x HDMI 1.4

1x conector de audio combinado de 3,5 mm

1x entrada CCLector de tarjeta micro SD

Teclado y panel táctil

Teclado tipo chiclet retroiluminado. Recorrido de tecla de 1,4 mm

Cámara

Cámara 720p HD Con bloqueo de seguridad

Audio

Altavoz incorporado Matriz de micrófono incorporada Harman/Kardon (normal) con compatibilidad de reconocimiento de voz de Cortana y Alexa

Red y comunicación

Wi-Fi 6(802.11ax)+Bluetooth 5.0 (Dual band) 2*2

Batería y fuente de poder

96 Wh, 3S2P, 6 celdas Li-ion

ø 4.5; adaptador 120 W CA; Salida: 20 V CC, 6 A, 120 W; Entrada: 100~240 V CA 50/60 Hz universal

Peso y dimensiones

1.95 kg (4.30 lbs)

36.05 x 25.90 x 1.89 ~ 1.89 cm (14.19″ x 10.20″ x 0.74″ ~ 0.74″)

DISEÑO

Honestamente, el plateado no es un color que me agrade, el logo en la parte trasera tampoco me gustó y la estética general de los materiales no están tan bien pulidas como en las laptops más premium. Sin embargo, el equipo tiene un acabado en aluminio bastante robusto que da la impresión de ser muy resistente, perfecta para el transporte a todos lados y el trabajo diario.

Con teclas grises en dos tonos diferentes que hacen un bonito contraste con el plateado del equipo, Asus también actualizó el botón de encendido en esta serie VivoBook Pro, que ahora integra un sensor de dedo y ya no incluye una molesta luz siempre encendida.

La bisagra es lo suficientemente rígida como para mantenerla en su lugar tal como está configurada y permite que se incline hacia atrás unos 150 grados. Todo el equipo queda bien anclado al escritorio gracias a sus patas de goma antideslizante y las esquinas están desafilados y son amigables en las muñecas. Además, la pantalla se puede levantar y ajustar cómodamente con una sola mano.

Pese a ser una computadora portátil de gran tamaño, con una pantalla de 16:10, pesa menos de dos kilos y no sacrifica la calidad de construcción, las especificaciones internas o el tamaño de la batería. Si le agregamos el cargador compacto de 120 W tenemos alrededor de 2,4 kilos totales en la mochila.

PANTALLA

Lo principal de este equipo es, sin duda, su gran pantalla OLED 4K 3840 x 2400 px con una relación de aspecto de 16:10, actualización de 60 Hz y un acabado brillante no táctil. Uno de los mejores que he podido probar y que estoy seguro que un diseñador de imagen amará.

Una característica de esta pantalla son sus colores precisos, algo de lo que la compañía hace alarde, pues soportan toda la gama de colores DCI-P3 a cualquier nivel de brillo. Una experiencia visual sorprendente. A esto se suma que las pantallas tienen certificación de emitir un 70% menos de luz azul perjudicial para la vista.

Con una densidad de píxeles nítida, un contraste excelente y colores vivos, este panel es uno de los mejores para el trabajo creativo de la imagen quieta. El panel viene con una validación de Pantone y está muy bien calibrado de fábrica.

Además, la pantalla tienen un tiempo de respuesta de 0,2 ms, mucho más rápido que las pantallas LCD, que le permite mostrar las escenas de movimiento con mayor fluidez, reduce la latencia de los juegos y evita que el texto se desenfoque cuando lo desplazas.

RENDIMIENTO

Toda la serie Vivobook Pro se comercializa para creadores en movimiento, principalmente debido a la impresionante pantalla con formato 16:10 y cobertura de color 100% DCI-P3, esa gran batería y las especificaciones de hardware de nivel medio.

El modelo a prueba combinó el procesador Intel Core i7-11370H 4C con gráficos Iris Xe, con un Nvidia RTX 3050, 16 GB de memoria DDR4 y una SSD de 512 GB. El rendimiento con algunos programas de prueba de Adobe, como Premiere fue excelente, sin problemas en el renderizado pero, eso sí, un sistema de enfriamiento ruidoso.

El equipo se siente ágil con multitarea diaria, transmisión de video, edición de texto y cosas por el estilo. Además, la aplicación estándar MyAsus como un nuevo panel ProArt Creator permiten controlar los perfiles de energía.

La novedad es la adición del Asus DialPad, un dial virtual que activa en el panel de clic deslizando desde la esquina derecha y que brinda control sobre el brillo de la pantalla y los volúmenes de audio de manera predeterminada. Sin embargo, al personalizarlo en el software ProArt Creator para otras funcionalidades aumenta sus usos, además, también se integra con el software de Adobe como Photoshop, After Effects y Premiere para facilitar varias opciones de control en la edición.

Una laptop pensada para el trabajo diario pero, sobre todo, la edición de imagen y video. Con un rendimiento medio pero suficiente para los que inician en el diseño.

