Un grupo de estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) lograron los primeros puestos en una competencia regional desarrollada en Colombia.

Se trata del Procesa 2021, la tercera conferencia regional del AIChE en Latinoamérica, un evento que reúne a los diversos capítulos estudiantiles del Instituto Americano de Ingenieros Químicos (AichE). En el evento se desarrollaron una serie de talleres, conferencias y competencias orientadas a los diferentes rubros que abarca la Ingeniería Química y carreras afines.

Fue desarrollado en Colombia desde el miércoles 9 de julio al sábado 12 de junio.

Es así que el capítulo estudiantil de la UNI (AIChE UNI Student Chapter) también participó de este evento internacional, logrado ganar dos de las cinco competencias que se realizaron. Los destacados estudiantes obtuvieron el primer lugar en el Regional Student Poster Competition y la Clasificatoria Regional del Chem-E-Jeopardy Competition.

REGIONAL STUDENT POSTER COMPETITION

El peruano Sergio Samuel Mayta Paucara, alumno del último ciclo, obtuvo el primer puesto en el Regional Poster Competition. El estudiante presentó la investigación titulada: “Xanthate-modified alginates for the removal of Pb(II) and Ni(II) from aqueous solutions: A brief analysis of alginate xanthation”.

En dicha categoría los estudiantes deben elaborar y presentar un póster sobre una investigación que hayan realizado o estén realizando durante su carrera universitaria. Este informe es expuesto ante un jurado que evalúa aspectos como el impacto social, la sostenibilidad, la aplicación de conceptos y prácticas de Ingeniería Química, así como el grado de innovación del proyecto y calidad de presentación.

“Participar en el Procesa 2021 y ser ganador de una de las competencias ha sido una experiencia muy gratificante y a la vez enriquecedora más aun considerando que es la primera vez que participo en un evento de tal magnitud”, indicó Mayta Paucara a Perú21 sobre el premio obtenido.

CHEM-E-JEOPARDY-COMPETITION

El equipo conformado por los alumnos Daniel Rey de Castro Gutierrez, Luis Enrique Montoya Jara, Leonardo Pillco Zevallos y Martin Telles Gonzales obtuvo el primer puesto en esta competencia. El grupo se enfrentó a dos equipos de la Universidad San Francisco de Quito (Ecuador) en la primera ronda, para luego enfrentarse a los equipos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC, Perú) y la Escuela Politécnica Nacional (EPN, Ecuador) en la final, adquiriendo el puntaje máximo.

El Chem-E-Jeopardy Competition es una competencia de conocimientos de aspectos de Ingeniería Química, en la cual los distintos equipos deben proponer una pregunta para la pista mostrada en pantalla. Es una actividad de trabajo en equipo, los miembros deben conocer sobre una gran variedad de temas, no limitada a Ingeniería de Reacciones Químicas, Control de Procesos, Seguridad en Procesos Químicos, Termodinámica y Fenómenos de Transferencia, entre otros.

“Participar en esta competencia ha sido todo un reto, pero a su vez fue una experiencia emocionante y gratificante, pudimos conocer y relacionarnos más con personas que no conoceríamos de otra forma, y pudimos trabajar en equipo de manera eficiente con una meta en común”, comentó a este diario el capitán del equipo, Daniel Rey de Castro.

Tras los logros obtenidos en la competencia regional, tanto el equipo de Jeopardy como Sergio Mayta ahora representarán al Perú en el AIChE Annual Meeting y el AIChE Annual Student Conference, la conferencia a nivel global que se llevará a cabo en noviembre.





DATO

-La investigación en la que se basa el poster de Mayta Paucara pudo ser publicada en la revista internacional de macromoléculas biológicas este año y es también de autoría de los siguientes investigadores: Bryan M.Córdova*, Gian C.Infantas, Sergio Mayta, Ronny G. Huamani-Palomino, Flavio Vinicius C.Kock, Juan Montes de Oca y A.C. Valderrama.





