JBL , una de las compañías de audio y electrónica más importantes del mercado actual, estrenan sus nuevos Tune 760nc con una serie especificaciones interesantes para los amantes del buen sonido y la comodidad, pero que también buscan la libertad que ofrecen la ausencia de cables.

Primero que nada, olvídense de los típicos audífonos que se han puesto de moda y que tienes que meter en tus orificios auditivos. Este modelo apuesta por los audífonos tipo vincha de toda la vida, con la capacidad de cubrir y encapsular toda la oreja a fin de aislarla del ruido exterior lo mejor posible pues lo que se quiere es mejorar la experiencia sonora.

Con una apariencia bastante discreta, los audífonos que pude probar son de color negro en su totalidad, lo suficientemente grandes para cubrir la cabeza pero suficientemente compactos para facilitar su traslado a todas partes. A esto se le suma su gran capacidad plegable, para ajustar el tamaño y adaptarse a nuestro gusto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Versión Bluetooth 5.0

Driver 40 mm

Sensibilidad del driver a 1kHz1mW (dB) [”103 dB SPL/1 mW (passive)”, “95 dB SPL/1 mW (active)”]

Respuesta de frecuencia dinámica 20 Hz - 20 kHz

Impedancia de entrada 32 ohms

Peso 220 g

Batería de hasta 35 horas con carga rápida. (Consigue 2 horas adicionales de batería con solo 5 minutos de carga)

Cancelación de ruido activa (ANC)

Los audífonos llegan con un cable de carga USB-C a USB-A y un cable de audio de 1/16″ TRS a 1/8″ TRRS

SONIDO

Lo más importante de todo audífono es su calidad de sonido y JBL tiene años de experiencia en este rubro. Los Tune 760 nc vienen con un driver de 40 mm, una capacidad esperable en este tipo de audífonos tipo vincha, permitiendo un volumen bastante alto. Además, la impedancia de entrada de 32 ohms, es la mínima posible para mantener la calidad de sonido esperable de la marca sin consumir las baterías tan rápido, pues recordemos que estos son audífonos con la opción wireless o “sin cables”.

Cubre completamente las frecuencias altas y bajas que puede escuchar el ser humano con su respuesta de frecuencia dinámica que va de los 20 Hz hasta los 20 kHz, esta amplitud es sinónimo de calidad sonora. Aquí sobresalen los potentes y profundos graves a los que ya nos tiene acostumbrados la marca, audibles y que generan una sensación única en la cabeza.

Cuando se trata de su precisión media el rango era neutral y equilibrado, hecho que permite escuchar con claridad y detalle a los instrumentos principales y las voces que se reprodujeron. A esto se suma la excelente precisión de agudos, consiguiendo una respuesta auditiva bien lograda y de calidad.

En cuanto a su función de cancelación de ruido (ANC), consigue lo que esperaba desde un inicio: un rendimiento funcional dentro de lo posible. Pudo bloquear sonidos de rango medio, como conversaciones ambientales y otros ruidos agudos, pero si se trata de sonidos fuertes como el tráfico, se lograba colar.

DISEÑO Y CONECTIVIDAD

Sobrio y de un color totalmente negro que le otorgan mayor discreción en comparación a la gran cantidad de modelos llamativos y con iluminación RGB. Pareciera que JBL le dedicó más tiempo a la calidad de sonido, sin embargo, esta no es una crítica negativa, su aspecto sigue siendo estético y la capacidad de girar, plegar, mover y acomodar los audífonos a nuestro gusto con la finalidad de hacerlo más compacto o manejable para su traslado, lo convierte en un equipo interesante para viajeros.

Con solamente el control de volumen, el botón de encendido/apagado y el de cancelación de ruido, estos audífonos son sencillos de usar hasta cierto punto. Viene con un cable TRRS de 1/16″ TRS a 1/8″, aunque solo transmite audio. También hay un cable USB-C a USB-A para que puedas cargarlos.

Por su parte, el JBL Tune 760NC tiene una excelente conectividad Bluetooth con la posibilidad de emparejarlos con hasta dos dispositivos a la vez, una característica bastante útil cuando se cambian las fuentes de audio con frecuencia. Aquí entra a tallar la compatibilidad con Google Fast Pair, que permite la conexión rápida con dispositivo Android. Sin embargo, al conectarlo a la PC se notó una latencia algo alta como para dedicarse a los videojuegos.

El micrófono tiene un manejo de ruido decente. Se esfuerza por separar su voz del ruido de fondo en entornos con bastante bulla ambiental. En cuanto a la calidad de grabación de voz, esta es eficiente, consiguiendo captar la voz natural y neutral.

CONCLUSIONES

El mercado de los audífonos o auriculares suele ser algo tedioso para un comprador indeciso debido a la gran cantidad de modelos, diseños y especificaciones que uno se puede encontrar. Sin embargo, existen algunas características principales que podemos tener en cuenta cuando nos encontramos en esa búsqueda.

La respuesta de frecuencia dinámica 20 Hz - 20 kHz es el rengo audible del ser humano, y lo que se espera de unos audífonos es que esta brecha sea cubierta. Por otro lado, la impedancia de entrada 32 ohms es la óptima y la sensibilidad suelen ser de valores en torno a 80-125 dB. Con estos datos podemos sacar una idea de lo que debemos encontrar en nuestros dispositivos y los Tune 760 nc cumplen estos principales requisitos.

Algo me llamó la atención es que el rendimiento de batería fue sorprendente. El fabricante menciona que los audífonos funcionan hasta 35 horas y todo indica a que esta cifra puede ser incluso mucho más. Tal vez se deba a que no tiene el juego de luces RGB y no desperdicia energía en características alternas como sí tienen otros equipos. Incluso, si se quiere que la duración sea mayor, existe la opción de apagar el ANC.

Considero que es un equipo eficiente y recomendado por el mejor equilibrio calidad-precio, si lo que se quiere son unos audífonos tipo vincha, estéticos y sobrios.

