¿Qué tipo de enchufe usan en América, Europa, Asia, África para cargar mi smartphone?

Una de las cosas que no se permiten muchas personas al momento de viajar es quedarse sin batería de celular. En la actualidad el teléfono se ha convertido en prescindible y necesario no solo para comunicarnos, sino también para tomar fotos, ver la hora, conocer rutas que guardamos en los mapas, etc.

Pero a veces nos damos con la sorpresa y terminamos por no alistar un interruptor universal que nos permita ahorrar ese trajín de estar pensando la forma en cómo cargaremos el smartphone.

¿Qué tipo de tomacorriente utilizan en Brasil, Tailandia, Perú, Estados Unidos, Chile, México, Malta Israel, Argentina, España, Alemania, etc.?

¿Qué tipo de enchufe usa el país a donde voy a viajar? Para que no te quedes sin batería de celular, sigue este consejo. (Foto: Momondo)

ENCHUFE A

Arabia Saudí, Belice, Bolivia, Camboya, Canadá, China, Colombia, Corea del Norte, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Guayana, Honduras, Jamaica, Japón, Laos, Malasia, Maldivas, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Tailandia, Taiwán, Venezuela, Vietnam y Yemen.



ENCHUFE B

Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, Japón, Jordania, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Venezuela.



ENCHUFE C

Prácticamente toda Europa. Los únicos países que no tienen este tipo de enchufe son Reino Unido, Irlanda y Malta.



ENCHUFE D

India, Sri Lanka, Nepal y Namibia.



ENCHUFE E

Francia, Bélgica, Eslovaquia, Túnez, Marruecos, Polonia y Senegal.



ENCHUFE F

Alemania, Austria, España, Países Bajos, Armenia, Azerbaiyán, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Jordania, Corea del Sur, Indonesia, Letonia, Lituania, Montenegro, Noruega, Portugal, Suecia, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Vietnam.



ENCHUFE G

Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta, Singapur, Gibraltar, Jordania, Malasia, Maldivas, Nigeria, Pakistán, Arabia Saudí, Tanzania y Emiratos Árabes Unidos.



ENCHUFE H

Solo se utiliza en Israel. Se caracteriza por tener dos clavijas planas dispuestas en forma de “V” y una tercera que hace de toma de tierra.



ENCHUFE I



Australia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Argentina, China, Uruguay y Uzbekistán.



ENCHUFE J



En Suiza, Jordania, Liechtenstein, Madagascar y Maldivas.



ENCHUFE K

Dinamarca, Guinea, Madagascar, Maldivas y Senegal.



ENCHUFE L



Italia, Chile, Maldivas y Uruguay.



ENCHUFE M



Sudáfrica, India, Israel, Malasia, Mozambique, Nepal, Pakistán y Singapur.



ENCHUFE N

Brasil y Sudáfrica.