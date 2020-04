El presidente, Martín Vizcarra, anunció que se comprarán 840 mil tablets con conexión a Internet satelital, además de un cargador solar para alumnos del área rural y urbana en pobreza en medio de la crisis por el coronavirus. ¿Es viable esta propuesta?

Consultamos con Arturo Goga, experto en tecnologías, sobre la propuesta. Para empezar nos dice que los cargadores solares solo se usan en el momento y para que se logré su carga uno debe también exponerse a los rayos UV porque se debe estar pendiente del equipo. La tablet también debe estar cerca. No tiene practicidad, por tanto.

Sin embargo, sobre la medida anunciada por el mandatario, opinó que es una buena idea tomando en cuenta que va dirigido para el sector educación. “Me parece adecuado que haya sido elegida una tablet en lugar de una laptop”, dice pero piensa que hay muchos temas “al aire” pues no se informó de qué dispositivos se trata ni quién brindará el soporte de internet así como tampoco se detalló la capacitación que deberían tener los profesores.

Goga indica que la cobertura en las zonas rurales dependerá mucho de la operadora que les brinde servicios de internet.

El experto digital espera que en el transcurso de los días se brinden los detalles necesarios. No obstante, no deja de creer que es una buena oportunidad para los más pequeños, sobre todo para aquellos que no cuentan con luz en casa. En esa línea, el cargador solar será de mucha utilidad.

¿QUÉ TABLETS SON LAS IDEALES?

Earl, por ejemplo, es una marca que tiene dentro de sus características la doble cobertura protectora en el equipo y un cargador solar.

Tablet Eat. (Foto: Getty)

¿Podemos confiar en su efectividad?

Arturo Goga explicó de manera general en qué consiste la resistencia de un equipo como Earl y nos advierte que su efectividad no está asegurada. “Rugged es el tipo de diseño que recubre a la tablet en hule para que aguante mejor golpes y la pantalla viene con un protector para que no se quiebre fácilmente. El cargador solar suele ser un panel que puede desplegarse y así utilizarse cuando hay sol para cargar dispositivos. Pero nuevamente, la efectividad de estos es dudosa".

El especialista recomienda que la energía solar “sea utilizada en tejados para conservarla y utilizarla cuando sea necesario”. Esta energía guardada puede servir como fuente de poder y se puede distribuir en el hogar.

RECOMENDACIÓN

Goga indica que cuando se busca un cargador solar se debe considerar una presentación plegable, pues considera que son los más efectivos ya que combinan una batería portátil. Esto hace que sea más eficaz al momento de hacer su función. Este cargador puede llegar a costar entre 50 a 60 dólares.

FACTORES A TOMAR EN CUENTA

Los cargadores solares pueden ser utilizados en laptops, celulares y tablets u otros equipos, en cualquier caso debes tener en cuenta los siguiente indicadores:

- El cargador debe tener más de un panel.

-La batería debe contar con acabados resistentes al sol.

Cargadores portatiles más efectivos para tablets.

REACCIONES EN REDES SOCIALES

Tremendo anuncio : 840 mil tablets con Internet para los niños del Perú. Hay que ver ahora qué condiciones técnicas de van a plantear para que esos equipos aporten al modelo de educación remota por emergencia — Jesús Veliz Delgado (@jevedel) April 18, 2020

Ojo con este gráfico del acceso a Internet en el Perú (al 2017 vía @LunarejaVillar) https://t.co/0bOz4riyx6 — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) April 18, 2020

El presidente Vizcarra recalca varias veces que las tablets que comprarán para la educación rural tendrán Internet. Una cosa es que permitan el acceso a la red y otra que en las zonas en las que se repartan haya el servicio de Internet. — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) April 18, 2020

42 mil poblados tienen al menos un tipo de cobertura móvil. Hay más de 50 mil pequeños poblados sin ningún tipo de cobertura móvil. — marcela mendoza (@mameri9) April 18, 2020

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lo mejor de Lucifer | Netflix