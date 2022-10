Aunque el 57 % de las empresas en América Latina consideran que una estrategia de integración empresarial es imprescindible para su negocio, solo el 7 % ha implementado con éxito un programa de este tipo y la mitad planea hacerlo en 2023, señaló el informe ‘State of Enterprise Integration Report 2022′ de Digibee.

La transformación de los procesos empresariales existentes (la automatización y la integración) es considerada como la inversión más importante en TI por el 41 % de los CIO.

“El informe fleja el estado de la integración empresarial en América. Desde las organizaciones que lideran el camino, hasta las que acaban de empezar, está claro que nos encontramos en un punto de inflexión. Las empresas que aún no han llegado a este punto puede que nunca lo hagan”, comentó Rodrigo Bernardinelli, CEO y fundador de Digibee.

La mayoría de organizaciones que aún no han implementado con éxito una estrategia de integración empresarial reconocen su valor para su negocio, pero admiten que no tienen ninguna tecnología específica en mente para apoyar este objetivo porque existe un alto grado de incertidumbre a la hora de identificar el mejor camino a seguir. Un alarmante 35 % dijo no tener ningún plan.

Humberto Ballesteros, director comercial de Digibee para Latinoamérica, explicó que no contar con una plataforma de integración empresarial tiene un impacto negativo en el negocio, con consecuencias tales como: innovación trunca, prácticas inefectivas, falta de agilidad y recursos desperdiciados.

“La investigación refleja una creciente conciencia entre los encuestados sobre la importancia de la integración empresarial para el éxito de las iniciativas corporativas que ayudarán a las compañías a evolucionar y a crecer”, agregó.

El informe ‘State of Enterprise Integration Report 2022′, que recopila las respuestas de más de mil participantes, desde directores de información y desarrolladores web hasta arquitectos, examina los progresos que han realizado las empresas, los impedimentos que se interponen en su camino y los retos que siguen afrontando para modernizar y acelerar su funcionamiento.

Cabe mencionar que los encuestados son representativos de los sectores de Finanzas, Manufactura y Comercio, y pertenecen a empresas del mercado medio (entre 50 y 500 millones de dólares) y del mercado empresarial (más de 500 millones de dólares), según el volumen del negocio. Puede consultar el informe completo de manera gratuita en el sitio web de Digibee.