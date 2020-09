Samsung presentó hoy la siguiente generación de su dispositivo plegable, donde fue pionero en una nueva categoría móvil, el Samsung Galaxy Z Fold2. Equipado con grandes innovaciones, el Galaxy Z Fold2 ofrece una experiencia plegable para quienes disfrutan de estar a la vanguardia de la tecnología. Un Smartphone de lujo con una pantalla exterior más grande y una pantalla principal enorme, el Galaxy Z Fold2 combina un diseño sólido con nuevas funciones intuitivas para una experiencia móvil diferente a lo que estamos acostumbrados.

“La jornada para llegar a la próxima generación de dispositivos móviles está llena de originalidad e innovación”, dijo el Dr. TM Roh, Presidente y Director de Negocios de Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics. “Con el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold2, escuchamos atentamente los comentarios de los usuarios para asegurarnos de que estábamos aportando mejoras significativas al hardware, al paso que desarrollamos nuevas innovaciones para mejorar la experiencia del usuario. Fortalecidos aún más por nuestras asociaciones con líderes en la industria como Google y Microsoft, estamos remodelando y redefiniendo las posibilidades de la experiencia del dispositivo móvil.”

El Galaxy Z Fold2 tiene una pantalla Infinity-O de 6.2 pulgadas. Cuando se despliega la pantalla principal tiene 7.6 pulgadas, con biseles minimizados y cámara frontal sin muescas, a una frecuencia de actualización adaptable de 120 Hz para ofrecerte un desplazamiento y jugabilidad suaves. Viene con sonido dinámico con un efecto estéreo mejorado y un sonido más claro proporcionado por altavoces duales de alta dinámica.

Diseño sólido y artesanía – El Galaxy Z Fold2 usa Ultra Thin Glass en la pantalla principal, proporcionando una sensación más refinada para la pantalla. Su diseño es anclado por la bisagra escondida (Hideaway Hinge), que encaja en el cuerpo del dispositivo con el mecanismo CAM y permite funciones independientes que potencian todas las nuevas experiencias del modo Flex. Galaxy Z Fold2 también emplea tecnología de barredora, introducida por primera vez en el Galaxy Z Flip, dentro del espacio entre el cuerpo y la carcasa de las bisagras para repeler el polvo y las partículas de suciedad que puedan acumularse pero en el Galaxy Z Fold2 es aún más pequeño que en el Galaxy Z Flip. Para lograr esto, Samsung desarrolló una nueva tecnología innovadora de barredoras para lograr el mismo nivel de protección en un espacio más pequeño. La bisagra escondida (Hideaway Hinge) presenta un corte delgado, composición de fibra modificada y densidad de fibra ajustada.

Nueva experiencia

Galaxy Z Fold2 permite experiencias móviles flexibles que se alinean con su innovador factor de forma plegable, su sofisticado diseño te ofrecerá la versatilidad que exige y necesita la vida cotidiana. Gracias a que combina el modo Flex con App Continuity para brindarte una mayor facilidad de uso, cruzando el límite entre la pantalla de cubierta y la principal. Esta flexibilidad te permitirá crear o ver contenido seleccionado según tus preferencias cuando esté plegado o desplegado.

Con el modo Flex, ahora es más fácil capturar contenido y revisarlo en tiempo real. Con el Modo de Vista de Captura (Capture View Mode), ahora no tendrás que salir de la aplicación Cámara, ya que podrás ver hasta cinco fotos o videos más recientes en la mitad inferior, y la vista previa de tu próxima toma estará en la mitad superior. Lleva tu creatividad un paso más allá con el Encuadre Automático (Auto framing) y graba videos con manos libres, lo mejor de todo podrás mantener tu enfoque incluso cuando este en movimiento.

Funciones para respaldar tu creatividad – Considera posible la captura de un contenido incorporando tanto la perspectiva del fotógrafo como del objeto en la toma. Usando la pantalla principal y de cubierta al mismo tiempo con la Vista Previa Dual (Dual Preview), ambas partes pueden ver lo que se está capturando. Además, gracias a la flexibilidad del Galaxy Z Fold2, puedes tomar un selfie de alta calidad con las cámaras traseras mientras la pantalla de cubierta actúa como visor.

Características de la cámara principal– La cámara del Galaxy Z Fold2 también ofrece calidad y control de cámara insignia. Con el modo Pro Video, Single Take, Bright Night y el Night mode, Galaxy Z Fold2 te ayudará a capturar el momento con gran calidad.

Multitarea

El Galaxy Z Fold2 alinea la productividad móvil de próxima generación con capacidades avanzadas de multitarea gracias a las nuevas formas de interactuar. Utiliza la ventana Multiactiva (Multi-Active Window) para controlar el diseño de la pantalla con más facilidad y flexibilidad. Será productivo poder abrir diversos archivos desde la misma aplicación al mismo tiempo y verlos uno al lado del otro. Con una Bandeja de Ventanas Múltiples (Multi-Window Tray) mejorada, podrás abrir varias aplicaciones a la vez con la integración de App Pair y Panel de Borde (Edge Panel). Con la la función de arrastrar y soltar (drag and drop), de manera sencilla podrás arrastrar texto, imágenes y documentos de una aplicación a otra para una transferencia instantánea o capturar la pantalla rápidamente en una aplicación y transferir la imagen capturada a otra sin problemas con la Captura de Pantalla Dividida (Split Screen Capture).

Interacciones de aplicaciones optimizadas para respaldar el flujo – Cambia rápido y fácilmente los diseños entre un diseño de pantalla grande o un diseño de teléfono tradicional en la Configuración.

Visualización de aplicaciones optimizada – Maximiza la experiencia de visualización en aplicaciones favoritas, como Gmail, YouTube y Spotify. Utiliza la pantalla principal con las aplicaciones de Office en Microsoft 365 para imitar la experiencia de la tableta. Por ejemplo: usa Microsoft Outlook en todo su potencial al ver tu buzón de entrada en el lado izquierdo con las conversaciones actuales al mismo tiempo. Redacta documentos en Word, hojas de cálculo de Excel o presentaciones de PowerPoint con arreglos de barra de herramientas similares a los de una PC.





Alianzas

Galaxy Z Fold2, está respaldado por una asociación de larga data con Google. Samsung ha establecido un ecosistema abierto para dispositivos plegables. Con esta alianza, se viene fomentado la innovación de UX plegable para lograr el objetivo de crear el factor de forma definitivo. Además, una asociación con Microsoft, combinada con el hardware avanzado y la experiencia de pantalla grande del Galaxy Z Fold2, para mejorar la productividad en entornos móviles.

Con el Galaxy Z Fold2, los usuarios podrán acceder a velocidades ultrarrápidas gracias a su compatibilidad total con la banda 5G, mientras que la batería All Day de 4.500 mAh y la carga súper rápida te permitirán hacer más sin preocuparte por la duración de la batería. Galaxy Z Fold2 también ofrece conexión inalámbrica de Samsung DeX para una productividad laboral sin desorden y cables, mientras que la tecnología UWB (Ultra Wide Band – Ultra banda ancha) está integrada en el dispositivo, lo que hace que compartir archivos, fotos o videos sea rápido y fácil con el recurso Nearby Share.

Edición Thom Browne del Galaxy Z Fold2

Samsung y Thom Browne continúan su colaboración para ofrecer una visión única de tecnología con el Galaxy Z Fold2 edición Thom Browne. Tras el éxito de la edición Galaxy Z Flip Thom Browne, la segunda versión explora aún más su espíritu compartido para proporcionar un nivel más profundo de integración de hardware y software.

Cada paquete de la edición Thom Browne incluye al Galaxy Z Fold 2, Galaxy Watch3, Galaxy Buds Live y una variedad de accesorios totalmente personalizados, todos con elementos de diseño de Thom Browne.

Galaxy Z Premier Service

El consumidor de Galaxy Z Fold2 podrá acceder al servicio Premier Galaxy Z: asistencia de conserjería ha pedido de un equipo dedicado de expertos en productos. Ahora será más fácil que nunca armar citas, conectarse personalmente con expertos y descubrir cómo desbloquear las experiencias únicas que ofrece el Galaxy Z Fold2. Cada usuario recibirá protección del dispositivo por única vez contra daños accidentales en la pantalla dentro de un año de la fecha de compra.

Disponibilidad

El Samsung Galaxy Z Fold2 estará disponible en Mystic Black y Mystic Bronze, en alrededor de 50 países, incluidos EE. UU. y Corea. A partir del 18 de septiembre del 2020, con pedidos anticipados a partir del 1 de septiembre de 2020, comenzando con mercados seleccionados, incluidos los EE. UU. y Europa. Las opciones personalizadas estarán disponibles para los usuarios en Samsung.com en mercados selectos con cuatro colores distintos para la bisagra: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red y Metallic Blue.

La edición Galaxy Z Fold2 Thom Browne estará disponible para pedidos anticipados a partir del 1 de septiembre de 2020 en mercados selectos con disponibilidad general el 25 de septiembre.

Especificaciones del producto Galaxy Z Fold2

Pantalla

Pantalla principal*

– Pantalla QXGA + Dynamic AMOLED 2X de 7.6″ (22.5: 18) Pantalla Infinity Flex (2208 x 1768), 373ppi

Pantalla de cubierta**

– Pantalla HD + Super AMOLED de 6.2″ (25: 9), 2260 x 816, 386ppi

* Pantalla principal: pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta los extremos redondeados. El área visible real es menor debido a los extremos redondeados.

**Pantalla de cubierta: pantalla medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta los extremos redondeados. El área visible real es menor debido a los extremos redondeados.

Dimensión & peso

Plegado: 68.0 x 159.2 x 16.8mm (bisagra) ~ 13.8mm (hundido), 282 g

Desplegado: 128,2 x 159,2 x 6,9mm (cuadro) ~ 6,0mm (pantalla), 282 g

CámaraCámara de cubierta

Cámara Selfie de 10MP: F2.2, Tamaño de píxel: 1.22μm, FOV: 80˚Cámara frontalCámara Selfie de 10 MP: F2.2, Tamaño de píxel: 1.22μm, FOV: 80˚Cámara trasera tripleCámara ultra ancha de 12 MP: F2.2, tamaño de píxel: 1.12μm, FOV: 123˚

Cámara angular amplia de 12 MP: AF de doble píxel de alta velocidad, OIS, F1.8, Tamaño de píxel: 1.8μm, FOV: 83˚

Cámara de telefotográfico de 12MP: PDAF, F2.4, OIS, Tamaño de píxel: 1.0μm, FOV: 45:

OIS doble, zoom óptico de entrada y salida de 0,5x, zoom digital de hasta 10x, grabación HDR10+, seguimiento de AF

AP

Procesador de ocho núcleos de 64 bits de 7 ㎚ (3,09㎓ + 2,40㎓ + 1,80㎓)

Memoria12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento interno (UFS3.1)*

12 GB de RAM con 256 GB de almacenamiento interno (UFS3.1)**

*El almacenamiento interno de 512 GB solo está disponible en mercados selectos, incluidos China continental, Hong Kong y Taiwán. La disponibilidad de almacenamiento real puede depender del software preinstalado

**La disponibilidad de almacenamiento real puede depender del software preinstalado

Batería

Batería doble de 4500 mAh (típica)*

*Valor típico probado en condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4365mAh. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los estándares de uso y otros factores.

Carga

Carga rápida compatible con cables e inalámbricos *

PowerShare inalámbrico **

*Carga por cable compatible con QC2.0 y AFC, carga inalámbrica compatible con WPC y PMA

**PowerShare inalámbrico es limitado a teléfonos inteligentes Samsung u otras marcas con carga inalámbrica WPC Qi, como Galaxy Z Fold2, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10+, Galaxy S10e, S10, S10+ S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 y dispositivos vestibles como Galaxy Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch y Galaxy Buds. Puede no funcionar con ciertos accesorios, cubiertas u otros dispositivos de marca. Puede afectar la recepción de llamadas o los servicios de datos, dependiendo de su entorno de red.

Sistema OperativoAndroid 10Red[LTE]*:

MIMO 4X4 mejorado, 7CA, LAA, LTE Cat.20

– Descarga de hasta 2 Gbps/ Carga de hasta 200 Mbps

[5G]**: no autónomo (NSA), autónomo (SA), sub6 / mmWave

*La velocidad real puede variar según el país, el operador y el entorno del usuario.

**Requiere una conexión 5G óptima. La velocidad real puede variar según el mercado, el operador y el entorno del usuario.

Conectividad

*Galileo and BeiDou coverage may be limited. BeiDou may not be available for certain countries.

[Wi-Fi] 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAM

[Bluetooth]* Bluetooth® v 5.0 (LE hasta 2Mbps), USB tipo C, NFC, Localización (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)

[Ultra banda ancha]

*La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. Es posible que BeiDou no esté disponible para ciertos países.

Tarjeta SIM

Una eSIM y una Nano SIM

*La tarjeta SIM se vende por separado. La disponibilidad puede variar según el país y el operador.

*eSIM requiere un plan de servicio inalámbrico y le permite activar un plan de red móvil sin el uso de una nano SIM. La disponibilidad de eSIM puede variar según la versión del software, el país y el operador. Consulte con su operador si su plan de red móvil es compatible con eSIM.

Pagos (Samsung Pay)

Tarjetas de crédito y débito: admite MST y/o NFC

Tarjetas de membresía, tarjetas de regalo, tarjetas de tránsito, servicio de puntos de recompensa

*Disponible en países seleccionados. Las soluciones de pago y las funciones disponibles pueden variar según el país, el operador y los proveedores de servicios.

Sensores

Sensor capacitivo de huellas dactilares (lateral), acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de luz

AutenticaciónTipo de bloqueo: estándar, PIN, contraseña

Tipo de bloqueo biométrico: sensor de huellas dactilares*, reconocimiento facial

*Galaxy Z Fold2 tiene un sensor de huellas digitales capacitivo en el lateral.

Audio

Altavoces estéreo

Sonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos).

Compatibilidad con UHQ de 32 bits y DSD64/128*, PCM: hasta 32 bits, DSD: DSD64/128

Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF

*La reproducción de DSD64 y DSD128 puede limitarse según el formato de archivo.

Video

Formato de reproducción de video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

Conexión de TV: Inalámbrico: Smart View (espejo de pantalla 1080p a 30 fps) / Con cable: admite DisplayPort a través de USB tipo C. Admite salida de video cuando se conecta a través del adaptador HDMI. (DisplayPort 4K UHD a 60 fps)

Seguridad

Protección Knox: supervisión y protección en tiempo real.

Virus, prevención de malware. (Habilitado por McAfee)

Carpeta segura: un espacio seguro en el dispositivo para mantener contenido como aplicaciones, fotos y videos. Protegido mediante escaneo de huellas digitales.

*Los proveedores de soluciones de prevención de virus y malware pueden variar según el país. La disponibilidad puede variar según el mercado y el operador.

Colores

[Color esencial]

Mystic Black, Mystic Bronze

[Color de bisagra de personalización]*

Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red, Metallic Blue

*La personalización del color de la bisagra escondida (Hideaway Hinge) estará disponible en 22 mercados, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Corea, Países Bajos, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Rusia, España, Suecia, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Vietnam.

En la caja

Galaxy Z Fold2, cable de datos, adaptador de viaje, pin de expulsión, guía de inicio rápido,Auriculares (USB tipo C) con sonido de AKG, folleto de servicio Galaxy Z Premier, folleto de historia de marca

Es posible que los componentes reales, incluidos los auriculares, no estén disponibles según el modelo que compre o el país o la región en la que el usuario viva. El color del paquete y la cubierta puede variar según el color del dispositivo.