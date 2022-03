Oppo ha ingresado al mercado peruano con fuerza a través de una serie de propuestas de smartphones bastante interesantes. Una de estas propuestas de gama media es el nuevo Reno 6 Lite, un dispositivo versátil y con un gran chipset.

Con un procesador Qualcomm® Snapdragon™ 662 de 8 núcleos, Android 11, la posibilidad de colocar doble chip y una cámara frontal de 48 megapíxeles, el Reno 6 Lite busca sorprender a los usuarios que buscan un equipo que responda eficientemente a sus exigencias diarias, para además incluir un diseño elegante.

Oppo Reno 6 Lite. (Alvaro Treneman)

Pero primero un resumen de sus principales especificaciones técnicas:

Oppo Reno 6 lite

Sistema Operativo: ColorOS 11.1 basado en Android 11

ColorOS 11.1 basado en Android 11 Procesador: Qualcomm® Snapdragon™ 662 de 8 núcleos con velocidad de hasta 2GHz / GPU: Qualcomm® Adreno™ GPU 610 a 950MHz

Qualcomm® Snapdragon™ 662 de 8 núcleos con velocidad de hasta 2GHz / GPU: Qualcomm® Adreno™ GPU 610 a 950MHz Memoria: 6GB+128GB / Soporta memoria externa

6GB+128GB / Soporta memoria externa Tipo de RAM: LPDDR4X SDRAM, diseñado para un reloj de 1804MHz (2 × 16 bit)

LPDDR4X SDRAM, diseñado para un reloj de 1804MHz (2 × 16 bit) Pantalla: AMOLED 6.43′' (16.34cm) con resolución FHD+ (2400×1080) y tasa de Refresco 60Hz / Profundidad de color: 16 millones (8 bit) / Gama de color: 92% DCI-P3 (valor típico), 100% sRGB (valor típico)

AMOLED 6.43′' (16.34cm) con resolución FHD+ (2400×1080) y tasa de Refresco 60Hz / Profundidad de color: 16 millones (8 bit) / Gama de color: 92% DCI-P3 (valor típico), 100% sRGB (valor típico) Cámara Frontal: 16MP: f/2.4; FOV 78°; lente de 5P

16MP: f/2.4; FOV 78°; lente de 5P Cámara principal: 48 MP: f/1.7; FOV 79°; 6P; AF + Cámara de profundidad de 2MP: f/2.4; FOV 89°; 3P; Enfoque + Cámara Macro de 2MP: f/2.4; FOV 89°; 3P; Enfoque

48 MP: f/1.7; FOV 79°; 6P; AF + Cámara de profundidad de 2MP: f/2.4; FOV 89°; 3P; Enfoque + Cámara Macro de 2MP: f/2.4; FOV 89°; 3P; Enfoque Batería: 5000mAh/19.35Wh (Typ) con carga rápida

5000mAh/19.35Wh (Typ) con carga rápida Dimensiones: 160.3mm x 73.8mm x 7.95mm

160.3mm x 73.8mm x 7.95mm Peso: Aproximadamente 175g

DISEÑO

El Oppo Reno 6 Lite es un equipo con una apariencia elegante, con un tamaño compacto y un peso bastante ligero en comparación a otros smartphones. Un tamaño que lo vuelve muy versátil y de fácil manejo, incluso con una sola mano.

La carcaza tiene el acabado Reno Glow, una suerte de plástico pulido suave al tacto que tiene la particularidad de no permitir que se queden las huellas y marcas de los dedos, algo que me llamó bastante la atención. Un logro interesante que no he notado en otros equipos similares.

En esta zona se encuentra un conjunto de tres cámaras con las siglas de la inteligencia artificial (AI) y los 48 megapíxeles (mp) de los que este equipo hace alarde, posicionadas de manera vertical al lado izquierdo sobre un marco de aluminio bastante resistente.

Oppo Reno 6 Lite. (Alvaro Treneman)

Una batería de 5000mAh ofrece una autonomía bastante amplia de más de un día entero si es que solo te dedicas a ciertas aplicaciones, responder algunos mensajes de WhatsApp y ver un par de video de YouTube. Pero si el uso es más prolongado, con videollamadas, grabar videos o jugar videojuegos, la duración podría llegar a las 10 horas.

Lo bueno es que tiene la carga rápida de 33W que según Oppo, te permitirá cargar hasta el 54% en solo 30 minutos, una opción que logre poner a prueba y funciona muy bien.

En general, el aspecto del Reno 6 Lite pinta bastante bien, y no tiene nada que envidiar a equipos de gamas más altas.

PANTALLA

La pantalla es una AMOLED de 6.43 pulgadas con resolución de 1080 x 2400 pixeles que cubre prácticamente toda la cara frontal del equipo, dejando unos bordes bastante delgados y el espacio suficiente para una cámara de 16 mp. Esta pantalla sorprendentemente puede alcanzar un pico máximo de 800 nits, lo que es bastante brillante y con una nitidez de calidad.

La tasa de refresco de toda pantalla es importante, en este caso Oppo menciona tener una pantalla de 60Hz, suficientes para evitar el molesto ghosting, el típico defecto de las imágenes en movimiento, esto pensado para los nuevos usos de los usuarios, como los videojuegos.

La respuesta de la pantalla a las pulsaciones es rápido y responde de manera más que eficiente. La pantalla no tiene ningún parpadeo o retraso en la ejecución del teclado o la ejecución de las aplicaciones. Y aunque pareciera que la pequeña cámara afectaría la visualización de videos en pantalla completa, su tamaño resulta casi imperceptible.

Oppo Reno 6 Lite. (Alvaro Treneman)

CÁMARAS

Quizá una de las características que más llaman la atención a primera vista en este equipo son sus cámaras. Para empezar tenemos una cámara frontal de 16 mp capaz de grabar video en calidad 1080p a 30 fps, pero con una calidad de fotografía cumplidora mas no sorprendente.

En la parte trasera, tenemos una cámara principal de 48 mp, 2mp para su sensor de profundidad y 2mp más en su sensor macro. Todo este sistema con inteligencia artificial que permite la detección automática del objeto que se está fotografiando y el mejoramiento de la calidad en función de la cantidad disponible de luz. Una opción interesante para quien no necesariamente es un versado de la fotografía.

Las imágenes captadas son de buena calidad, balaceadas y con un macro interesante para esta gama media. Se ofrecen algunas opciones de fotografía y captación de imagen interesantes pero nada nuevo en comparación con otros equipos. Sin embargo, la calidad empieza a verse comprometida conforme hay menos luz, haciéndose notar algo de ruido.

PROCESAMIENTO

Lo mejor del equipo es, sin duda, su capacidad de procesamiento con el chipset Qualcomm Snapdragon 662, uno de los mejores procesadores que se pueden obtener dentro de los smartphones de gama media. Logrando un equipo bastante estable, rápido y eficiente con sus aplicaciones.

A esto se le suma la posibilidad de incrementar la memoria RAM hasta 5 GB además de los 6 GB con los que viene incluido, obteniendo un total de 11 GB que hacen del equipo uno bastante rápido y fluido, más que suficiente para el uso que se le dará e incluso los videojuegos.

El Reno 6 Lite viene con la capa de personalización ColorOS 11.1 basada en Android 11, bastante amigable e intuitiva, con algunas animaciones y bastante ligera pero con varias funcionalidades interesantes como la integración con Google Lens para traducir textos en pantalla, sobre cualquier aplicación o las mejoras notables de rendimiento gracias a su expansión de memoria RAM.

CONCLUSIONES

Es un equipo elegante y eficiente, con una capacidad de procesamiento por encima de las necesidades del usuario común, que busca un teléfono sin mayores pretensiones. Y pese a ello, este equipo lo sorprendería.

El juego de cámaras quizá es el punto más débil del equipo, pero no me malinterpreten, son cámaras bastante buenas y eficientes, lo justo para conseguir las tomas cotidianas que uno espera y con una serie de opciones para explorar.

Al momento de comprar un nuevo smartphone, saltan a la mente muchas preguntas sobre el equipo que deseamos y el que necesitamos. En general, un buen equipo eficiente es suficiente para el uso diario que le daremos y creo que en esta categoría entra el Oppo Reno 6 Lite, un equipo que logra integrar las tres “B” que muchos buscan: Bueno, bonito y barato.

Oppo Reno 6 Lite. (Alvaro Treneman)

